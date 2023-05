Manchester City a organisé une masterclass pour battre le Real Madrid en demi-finale de l’UEFA Champions League. City a battu les géants espagnols 4-0 à l’Etihad pour une victoire cumulée de 5-1 qui a exigé une revanche pour une sortie spectaculaire en demi-finale à Madrid il y a 12 mois. Les hommes de Pep Guardiola ne font pas que se rapprocher du trophée que les propriétaires du club souhaitent depuis qu’une prise de contrôle soutenue par Abu-Dhabi en 2008 a commencé à injecter des milliards de livres d’investissement dans le club.

Une victoire contre l’Inter Milan à Istanbul le mois prochain pourrait compléter un triplé de Premier League, de FA Cup et de Ligue des champions, égalant l’exploit historique de Manchester United en 1998/99.

L’acteur de Bollywood Farhan Akhtar et sa femme Shibani Dandekar ont regardé le match. « Une soirée inoubliable. L’ambiance était électrique.. !! Et de voir mon équipe dominer RM et marquer 4 .. QUEL PLAISIR.. !! Maintenant pour la finale. Allons-y #mancity .. ramenons-la à la maison Merci @etihad .. merci @mancity de nous avoir accueillis. Un gros câlin à votre équipe qui a été absolument incroyable », a posté Farhan Akhtar sur Instagram.

Commentant le message, le grand joueur de cricket indien Yuvraj Singh a écrit : « Sérieusement fan de la ville ! Je ne t’aime plus (avec un emoji qui rit). » Yuvraj Singh est un grand fan de Manchester United.

Un cinquième titre de champion en six saisons semble acquis d’avance, City ayant besoin d’un maximum de trois points lors de ses trois derniers matchs.

United aura la chance de protéger son record en tant que seul club anglais à avoir réalisé le triplé lors de la toute première finale de la FA Cup du derby de Manchester le 3 juin.

Mais City semble avoir franchi le plus grand obstacle entre eux et l’immortalité en tuant le monstre de la Ligue des champions qu’est Madrid.

Avec entrées AFP