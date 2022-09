Yuvraj et Devinder Walmiki se réuniront pour décrocher l’or au hockey

Les anciens joueurs indiens Yuvraj et Devinder Walmiki se sont réunis une dernière fois pour aider le Maharashtra à se battre pour l’or dans la compétition de hockey des 36e Jeux nationaux à venir.

Connus sous le nom de frères Walmiki sur le circuit de hockey, ils ont, pendant près de 20 ans, joué ensemble, probablement plus de 100 fois, pour un club, un État ou un pays.

Il semblait que leur dernière sortie pour Mumbai dans la compétition de clubs Senior Nehru Cup à New Delhi en 2019 serait la fin de ce partenariat. Mais ce n’était pas le cas.

A lire aussi : Gurjant Singh déterminé à avoir un plus grand impact dans les tournois de la FIH

Les 36e Jeux nationaux du Gujarat, qui se déroulent dans un délai aussi court, verront les anciens joueurs indiens jouer à nouveau ensemble, pour le Maharashtra, dans la compétition de hockey débutant à Rajkot le 2 octobre.

“C’est un honneur, un privilège et une fierté absolus de jouer pour le Maharashtra. J’ai remporté la médaille de bronze lors de l’événement de 2011 à Ranchi lorsque Vikram Pillay était le capitaine (il est maintenant l’un des entraîneurs) », a déclaré Yuvraj Walmiki au téléphone depuis Pune, où l’équipe se prépare pour le tournoi.

Devinder Walmiki, 30 ans, a fait écho aux mêmes sentiments, ajoutant que c’est un “grand sentiment” de représenter l’État.

Au cours des deux dernières décennies, les frères se sont réunis pour les républicains de Mumbai, Central Railway, une équipe de la ligue allemande, Mumbai et l’équipe nationale.

Yuvraj, 32 ans, un Coupe du monde 2014, a raté les Jeux olympiques en 2012 en raison d’une blessure, mais Devinder a mérité la distinction quatre ans plus tard. Pas mal pour les garçons qui ne représentaient pas leur école puisqu’il n’y avait pas d’équipe de hockey et qu’ils étaient élevés dans un bidonville du sud de Mumbai dans des circonstances difficiles.

L’attaquant Yuvraj a acquis une renommée nationale en marquant le but gagnant du tie-break contre le Pakistan lors de la finale du Trophée des champions d’Asie 2011 en Chine. “Tout le pays se souvient de moi pour ça, mais le meilleur moment de toute ma carrière a été de porter le maillot de l’Inde pour la première fois aux Jeux d’Asie du Sud 2010 à Dhaka”, a-t-il souligné.

Les meilleurs moments du milieu de terrain Devindar ont été la médaille d’argent remportée par l’Inde au Trophée des champions 2016 à Londres, la médaille d’or de la Série mondiale de hockey à Bhubaneshwar 2019 et l’obtention du statut d’olympien en 2016. Je ne regarde même pas mon téléphone pendant des jours », se souvient-il.

Incidemment, les frères ont fait la une des journaux en inscrivant un but chacun lorsque l’Inde a battu la Pologne 3-0 lors d’un match de demi-finale de la Ligue mondiale de hockey en 2015.

Bien qu’ils s’entendent bien, leurs natures seraient différentes, Devinder affirmant qu’il est plus ancré et travailleur, tandis que Yuvraj est plus talentueux. Leur familiarité avec le jeu de l’autre les aide également à bien se gélifier sur le terrain.

“Nous jouons ensemble depuis des années maintenant, il connaît mon jeu et je connais le sien (jeu)”, a plaisanté Yuvraj.

Bien qu’ils brandissent toujours leurs baguettes magiques, les frères Walmiki se sont réinventés en tant que stars des médias sociaux avec de modestes partisans.

Maintenant sélectionneur national de hockey, Yuvraj a participé à l’émission télévisée “Khatron Ke Khiladi” en 2016 et s’est plongé dans le monde des émissions de téléréalité, du théâtre, des événements, etc. Il dit que sa politique est de ne dire non à rien. « Si on me donne l’occasion d’essayer quelque chose de nouveau, j’irai, et pourquoi pas ? “J’ai choisi Khatron Ke Khiladi parce que je voulais montrer que si un joueur de cricket et d’autres peuvent faire quelque chose comme ça, pourquoi pas un joueur de hockey ?”

Devinder aussi est sur une lancée, sur les réseaux sociaux. “J’ai quelque 80 000 abonnés sur Instagram. Ils me disent qu’ils sont mes fans, mais je leur dis qu’ils sont ma famille.

Devinder se considère comme un guerrier et a un tatouage sur sa jambe qui dit “Je suis difficile à battre”. Dans une bataille, il n’aime pas perdre. Le 2 octobre venu, il devra motiver ses troupes à se battre et revenir avec de l’or du Gujarat.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici