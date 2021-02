Yuval Waldman, violoniste de construction de ponts, est mort à 74 ans

Yuval Waldman, un violoniste et chef d’orchestre accompli avec un intérêt particulier dans la construction de ponts musicaux entre les pays et la redécouverte d’œuvres négligées composées dans des circonstances oppressives, est décédé le 1er février à Brooklyn. Il avait 74 ans. Son fils, Ariel Levinson-Waldman, a déclaré que la cause était une maladie coronarienne et que M. Waldman avait également contracté Covid-19 peu de temps avant sa mort. M. Waldman, qui vivait à Brooklyn, était le fils de parents juifs qui ont survécu aux purges en Ukraine pendant l’occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale, et son enfance a entraîné plusieurs dislocations avant que la famille ne s’installe finalement à Bat Yam, une banlieue de Tel Aviv. Sa carrière reflétait à certains égards son éducation multinationale et son sens de la musique en tant que bouée de sauvetage dans un monde agité. Il a dirigé le New American Chamber Orchestra, un ensemble formé dans les années 1990 et composé d’émigrés juifs de l’ex-Union soviétique. En 2004, il a fondé Music Bridges International, qui a encouragé des concerts et des programmes éducatifs qui comprenaient de la musique de différentes cultures – un programme, par exemple, mettait en vedette des compositeurs américains et kazakhs.

Il a également joué et dirigé des programmes de musique qui avaient été composés sous la contrainte. Parmi eux, il y avait un programme solo intitulé «Music Forgotten and Remembered» et qui présentait des œuvres de Juifs d’Europe de l’Est, dont beaucoup sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou ont été réduits au silence par les pratiques répressives de l’Union soviétique. Un autre était «La musique de l’oppression et de la libération», mettant en vedette des compositeurs de diverses nationalités qui ont été persécutés pour leurs croyances. «Je pense qu’il est de mon devoir de raviver la mémoire de ces compositeurs en interprétant leur musique», M. Waldman a dit à l’Oklahoman en 2011, lorsqu’il a exécuté ce programme «Libération» à l’Université des sciences et des arts de l’Oklahoma à Chickasha. «Ce n’est pas seulement un privilège mais une vocation.» Vladimir Waldman est né le 21 décembre 1946 à Lvov, qui faisait alors partie de l’Union soviétique (et se trouve maintenant dans l’ouest de l’Ukraine, avec le nom généralement rendu à Lviv). Il a changé son prénom en Yuval après l’installation de la famille en Israël, prenant le nom d’une figure de la Bible hébraïque associée à la musique. Son père, Eliezer, était un ouvrier du bois qui fut à un moment donné enrôlé dans l’armée soviétique; sa mère, Chaya (Spivack) Waldman, était enseignante. En tant que garçon à Lvov, Yuval était fasciné par la musique de violon qu’il entendait au cinéma et a demandé à ses parents un instrument. Il a prouvé qu’il avait un don pour cela. À l’âge de 7 ans, il se produit à la radio soviétique. Pendant une période de politique assouplie envers les Juifs après la mort du dirigeant soviétique Joseph Staline en 1953, la famille a quitté le pays, vivant en Pologne pendant un certain temps, puis dans des camps d’immigrants en Autriche et en Italie avant d’atteindre Israël en 1957. Finalement, la comédie musicale de Yuval Ces compétences ont attiré l’attention d’Isaac Stern, le grand violoniste, qui est devenu un mentor.

M. Waldman a étudié à l’Académie de musique Samuel Rubin Israël à Tel Aviv et a joué avec l’Orchestre national israélien à l’adolescence. Après avoir obtenu son diplôme de l’académie, M. Stern l’a aidé à poursuivre ses études à Genève puis aux États-Unis, à la fois à l’Université de l’Indiana et à la Juilliard School. En 1969, à 22 ans, il fait ses débuts au Carnegie Hall. La carrière musicale de M. Waldman a décollé grâce à des performances comme celle de 1970 au Riverside Park à New York, où il était soliste dans un programme de la West Side Orchestral Concerts Association. «Un hommage éloquent à la virtuosité de M. Waldman dans la finale était le chœur spontané de bravos qui montait de ses collègues de l’orchestre», a écrit Robert Sherman dans une revue du New York Times. En juillet 1973, M. Waldman a interrompu sa carrière pour rejoindre les réserves des Forces de défense israéliennes. En raison de toutes les langues qu’il avait maîtrisées grâce à son éducation et à ses tournées multinationales, il a été affecté à l’unité de renseignement. Ses compétences musicales l’avaient également affecté à l’unité de divertissement. Lorsque la guerre du Yom Kippour a éclaté en octobre, a déclaré son fils, il a été affecté à jouer pour des unités de chars dans le Sinaï. Le fils de M. Waldman a raconté l’histoire de la fois où il est monté sur un char lorsqu’un commandant lui a ordonné de jouer quelque chose pour apaiser les troupes après un bombardement particulièrement intense. Il a joué Bach. De nombreux membres de l’unité étaient des immigrants marocains récents en Israël et n’avaient jamais entendu Bach auparavant. «Mon père s’est souvenu d’un moment où il jouait la Chaconne de la Partita n ° 2 en ré mineur de Bach», a déclaré Ariel Waldman, «et a levé les yeux pour voir des larmes couler sur leurs visages dans la poussière.

En 1974, M. Waldman était revenu à sa carrière musicale et jouait pour être acclamé en récitals et avec des orchestres. Il avait épousé Cathy Walder, pianiste et compositrice, en 1970, et ils se produisaient souvent ensemble. Mais il a également commencé à se diversifier, servant de premier violon pour des ensembles dont le Kansas City Philharmonic et de directeur musical pour des événements comme le Madeira Bach Festival. Il a dirigé et enregistré avec de nombreux orchestres, et il a été l’un des fondateurs de plusieurs quatuors et autres ensembles.