Yusuf al-Qaradawi, érudit islamique influent, décède à 96 ans

Yusuf al-Qaradawi, un religieux islamique influent dont les opinions ont atteint le monde arabe sur le réseau Al Jazeera du Qatar, soutenant les soulèvements du printemps arabe et dénonçant al-Qaïda tout en faisant face à la condamnation de certains dirigeants qui le considéraient comme une menace, est décédé le 26 septembre à La capitale du Qatar, Doha. Il avait 96 ans. Des milliers de personnes en deuil ont assisté Funérailles de M. Qaradawi à Doha le 27 septembre, un jour après que sa mort a été annoncée par sa famille et les médias publics au Qatar, où M. Qaradawi avait vécu en exil pendant des décennies après avoir quitté son Égypte natale. Aucune cause n’a été donnée, mais l’ecclésiastique était largement hors de vue du public depuis qu’il est tombé malade du coronavirus l’année dernière.

L’idéologie de M. Qaradawi était en grande partie un amalgame autodidacte d’écoles islamiques – certaines à tendance modérée et d’autres soutenant la violence comme un outil nécessaire – lui donnant la réputation d’être une voix indépendante qui pouvait influencer diverses directions, parfois apparemment contradictoires.

Au cœur de ses croyances se trouvait une adhésion aux Frères musulmans, un groupe forgé pendant son enfance en Égypte qui considérait l’islam comme un fondement du gouvernement, de l’éducation et d’autres aspects clés de la vie civile. Cela en soi faisait de lui une figure extrêmement polarisante.

Les Frères musulmans sont considérés comme l’ennemi de nombreux régimes alliés de l’Occident à travers le monde musulman, ce qui a fait de M. Qaradawi un paria pour les dirigeants d’endroits comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

En 2015, un tribunal égyptien a condamné à mort M. Qaradawi par contumace. Deux ans plus tard, le Qatar a été confronté à un blocus à grande échelle par l’Égypte et plusieurs voisins du golfe Persique, en partie pour avoir fourni un refuge à M. Qaradawi et à d’autres.

La pression et la persécution n’ont fait qu’élever sa stature parmi de nombreux adeptes. Il a écrit plus de 100 livres, dont certains volumes très appréciés sur la jurisprudence islamique, et a aidé à diriger un site Web, Islamonline.netqui offraient ce que certains appelaient des e-fatwas sur la politique et les énigmes personnelles.

Mais sa plate-forme sur Al Jazeera lui a donné le titre autodidacte de “mufti mondial”, le faisant entrer dans des centaines de millions de foyers. Il a prononcé des sermons, donné des interviews et animé une émission d’appel, “La charia et la vie”, qui a dispensé des conseils sur des sujets allant de l’euthanasie par les musulmans (inacceptable), au rôle des femmes en politique (bien tant que les codes islamiques traditionnels sont suivis) et s’il est permis de stériliser les chats (oui, si cela est fait avec humanité).

Un clerc non-conformiste est un succès à la télévision arabe

Sa portée multimédia a donné à ses plus grandes déclarations une résonance inégalée par presque tout autre érudit islamique. Il a dénoncé al-Qaïda et les attentats du 11 septembre, mais a également déclaré que les attentats-suicides des Palestiniens contre les Israéliens étaient “martyre héroïque” et que les représailles contre les forces dirigées par les États-Unis en Irak étaient une défense légitime. En 2009, il a décrit l’Holocauste comme faisant partie de “punition divine” contre les juifs.

En 2016, M. Qaradawi révisé sa fatwa sur les attentats-suicides palestiniens, disant qu’ils n’étaient plus permis parce que les Palestiniens avaient d’autres options pour résister à Israël.

“Il est considéré par beaucoup comme un ‘modéré’ – un pont possible entre l’Occident et l’islam”, a déclaré Tommaso Virgili, aujourd’hui chercheur sur les questions islamiques au Centre des sciences sociales de Berlin. écrit en 2018. “Cependant, bon nombre de ses principes montrent très peu de” modération “.”

M. Qaradawi a rejeté les affirmations selon lesquelles ses opinions alimentaient les tensions dans la région. Il a décrit les musulmans comme faisant partie d’une « nation unique » qui n’est pas en contradiction avec l’Occident, mais qui est également obligé de lutter contre les injustices perçues.

“J’ai été le premier à condamner les crimes du 11 septembre, avant même qu’il soit clair pour beaucoup qu’al-Qaïda était derrière les attentats”, a-t-il déclaré. dit Der Spiegel en 2005. “Il y a certainement une différence si la violence est utilisée dans un acte terroriste aveugle ou si elle est utilisée dans une rébellion contre une force d’occupation étrangère.”

L’intervieweur a demandé si M. Qaradawi pensait que le monde musulman était moralement supérieur.

« Nous condamnons le matérialisme excessif de l’Occident. Nous déplorons la perte de solidarité et de fraternité, la décadence des mœurs et les atteintes quotidiennes à la dignité humaine », a-t-il répondu. “Dieu a disparu.”

Yusuf al-Qaradawi est né le 9 septembre 1926 dans le village de Saft Turab, dans le delta du Nil, le seul enfant d’une famille d’agriculteurs. Son père est mort quand il avait 2 ans et il a été envoyé vivre avec son oncle, qui a été impressionné par la capacité du garçon à mémoriser de longs passages du Coran.

M. Qaradawi a été inscrit dans une école religieuse à Tanta, à environ 60 miles au nord-ouest du Caire, pour se préparer à l’Université al-Azhar du Caire, considérée comme le centre de l’érudition musulmane sunnite.

À Tanta, M. Qaradawi a rencontré pour la première fois les idées des Frères musulmans, qui devenaient rapidement une force politique en Égypte entre les deux guerres mondiales. M. Qaradawi a souvent raconté comment il avait été fasciné par une conférence du fondateur du groupe, Hassan al-Banna.

Les Frères musulmans ont rapidement fait face à la répression des autorités inquiètes de son ascension. En 1948, il est devenu un groupe chassé après un adepte assassiné le Premier ministre égyptien, Mahmoud an-Nukrashi Pacha. Banna a ensuite été tué par des loyalistes présumés du gouvernement.

M. Qaradawi est diplômé d’al-Azhar en 1953 et est devenu actif dans les affaires des Frères musulmans. Il a été arrêté et emprisonné au moins trois fois, au cours desquelles il a affirmé avoir été torturé. Au début des années 1960, il a quitté l’Égypte pour le Qatar, où la dynastie au pouvoir lui a offert un refuge et un poste d’érudit islamique.

Au Qatar, M. Qaradawi a publiquement renoncé à certains des éléments les plus radicaux du mouvement. Il a rejeté les enseignements du célèbre incendiaire des Frères musulmans, Sayyid Qutb, dont le soutien à la lutte armée a contribué à donner les fondements idéologiques d’Al-Qaïda, du Jihad islamique égyptien et, plus tard, de certains dirigeants de l’État islamique.

Les manifestations du printemps arabe qui ont commencé en 2010 semblaient couronner ses appels à des réformes politiques dans le monde musulman – bien qu’il ait toujours pris soin de ne pas encourager un dissident qui contrarierait ses patrons au Qatar.

“Notre manière de protester doit refléter le bon sens et la raison”, a déclaré M. Qaradawi dans un sermon à Doha en 2012.

Il a utilisé Al Jazeera pour se rallier à des groupes qui ont renversé et tué le dictateur libyen, le colonel Mouammar Kadhafi en 2011, et a appelé à des manifestations contre le président syrien Bashar al-Assad, qui a réussi à garder le contrôle avec l’aide de ses alliés, l’Iran et la Russie.

En Égypte, M. Qaradawi a fait un retour triomphal après le renversement du président Hosni Moubarak par des manifestations au début de 2011. « Ne laissez personne vous voler cette révolution », a-t-il lancé à la foule sur la place Tahrir au Caire. “Ces hypocrites qui mettront un nouveau visage qui leur convient.”

Son importance dans les cercles islamistes s’est encore accrue lorsque les élections présidentielles de 2012 ont porté au pouvoir le pilier des Frères musulmans Mohamed Morsi. Mais de nombreux militants égyptiens et réformistes laïques se sont fermement opposés à Morsi et à ses alliés, dont M. Qaradawi.

Hosni Moubarak, l’homme fort déchu de l’Egypte, décède à 91 ans

L’armée égyptienne a évincé Morsi en 2013 et a ouvert une purge implacable contre les Frères musulmans. M. Qaradawi et ses sept enfants ont été déclarés terroristes. Sa fille, Ola al-Qaradawi, et son mari ont été arrêtés en 2017.

En 2017, dans un essai publié 100 jours après l’arrestation de sa fille, M. Qaradawi a offert des mots d’encouragement et a déclaré que l’Égypte “punissait votre père à travers vous”.

« Un jour ressemblerait à une éternité », a-t-il écrit. “Ces jours d’injustice, si Dieu le veut, feront partie de votre passé.” (Elle a été libérée fin 2021, mais son mari reste en prison.)

Outre Ola, M. Qaradawi laisse dans le deuil sa troisième épouse, Aicha; trois autres filles, Siham, Ilham et Asmaa; trois fils, Mohamed, Abdel-Rahman et Oussama; et 12 petits-enfants. Beaucoup de ses enfants ont étudié dans des universités britanniques ou américaines.

M. Qaradawi a passé ses dernières années à travailler sur une compilation unifiée de ses livres et à représenter diverses organisations, dont l’Union internationale des érudits musulmans.

Dans un entretien de 2004, M. Qaradawi a réfléchi au pouvoir de la télévision de lui donner une voix que peu d’autres pourraient égaler. Il n’hésitait pas à saisir l’occasion.