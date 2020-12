Ils ont dit que Rashid, un père de cinq enfants dans la quarantaine, avait été tué dans une attaque terroriste et que son chauffeur avait été blessé. Le camion vide se tenait dans une rue de la ville avec le siège passager couvert de sang et de verre brisé.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque, mais les insurgés talibans ont été accusés des meurtres ciblés les plus récents. Ils ont coïncidé avec des pourparlers de paix troublés entre les dirigeants afghans et talibans et avec une campagne parallèle de violence dans les campagnes.

«Ce modèle vise à créer la peur et le chaos en s’attaquant délibérément à certaines des valeurs démocratiques fondamentales que les Afghans comme Yusof ont inlassablement promues: la liberté d’expression, l’engagement civique, les symboles d’un nouvel Afghanistan», a déclaré Nader Nadery, un aîné afghan. fonctionnaire du gouvernement et délégué aux pourparlers de paix au Qatar.

Nadery, qui a précédé Rashid à la tête du groupe d’observation des élections, a salué sa «passion et son dévouement à faire de ce pays un pays où le peuple serait finalement les décideurs». Il a dit que Rashid, étant de nature polie et modeste, était devenu une voix importante pour la démocratie afghane.

Rashid a été emmené à l’hôpital d’urgence de Kaboul où il est décédé des suites de ses blessures. Dehors, amis et collègues se sont rassemblés alors que la nouvelle de l’attaque se propageait, et plusieurs ont pleuré quand ils ont appris qu’il n’avait pas survécu.

Plusieurs personnes ont exprimé leur colère face à l’incapacité du gouvernement afghan à arrêter la vague d’attentats ciblés et de fusillades qui ont secoué la capitale et la nation, d’autant plus que les pourparlers de paix ont fait peu de progrès substantiels depuis leur ouverture en septembre, et les attentes est que les troupes américaines seront réduites à environ 2 500 au début de l’année prochaine.