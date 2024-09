Yusaku Maezawa suggère au musée DIC de vendre ses œuvres à des collectionneurs japonais

Yusaku Maezawa, qui est apparu sur ARTnews Les 200 meilleurs collectionneurs de l’année dernière ont publié une série de commentaires sur le réseau social X lundi, concernant la fermeture de le musée commémoratif DIC de Kawamura d’Art, exprimant son désir en tant qu’amateur d’art d’empêcher la fuite des œuvres de la collection du musée à l’étranger.

La semaine dernière, ARTnewsGeorge Nelson a rapporté que l’entreprise chimique DIC Corporation réévaluait l’avenir de Kawamura sous la pression d’investisseurs activistes. La collection de Kawamura comprend 754 œuvres d’art, dont 384 appartiennent à DIC Corp. Elle comprend sept des « Seagram Murals » de Mark Rothko et des œuvres de Cy Twombly, Pablo Picasso, Rembrandt, Claude Monet, Jackson Pollock, Andy Warhol et Robert Ryman, entre autres artistes importants.

En 2018, Maezawa a acquis Hasegawa Tohaku’s Urozu Byobu (Corbeaux et hérons) En réponse à un fan qui avait posté sur X qu’il aimerait voir l’œuvre un jour, Maezawa a répondu : « Le paravent Crows and Herons de Hasegawa Tohaku a subi des travaux de nettoyage et de restauration partielle pendant environ trois ans, mais il m’a été rendu sain et sauf l’autre jour. Cette œuvre est un bien culturel important désigné par le pays, j’aimerais donc permettre à tout le monde de la voir d’une manière ou d’une autre, et je vous ferai savoir dès que les détails seront décidés. » Il a poursuivi : « Malgré tout, je suis triste que le DIC Kawamura Museum of Art soit temporairement fermé. Si je peux faire quelque chose, j’aimerais coopérer en tant qu’amateur d’art. »

Le musée DIC devrait être temporairement fermé en janvier 2025.

De plus, suite à cette publication, il a non seulement exprimé ses regrets que le personnage d’Anna de Barnett Newman Lumière (1968), qui faisait également partie de la collection du musée, avait été vendu et envoyé à l’étranger, qualifiant cela de « très regrettable ». Il a également lancé un appel : « Concernant la fermeture du Kawamura Memorial DIC Museum of Art, si la collection doit être vendue, j’espère qu’ils approcheront d’abord des acheteurs japonais afin que les nombreux chefs-d’œuvre ne quittent pas le Japon. J’attendrai. »

Dans son dernier article, Maezawa a également évoqué son sens des responsabilités en tant que collectionneur : « Les Japonais doivent protéger autant que possible les éléments traditionnels du Japon, qu’il s’agisse de la terre, de la nature, de l’art ou de la culture traditionnelle. Si nous les vendons pièce par pièce pour un profit à court terme, le Japon ne sera plus le Japon. Je dois gagner suffisamment pour pouvoir acheter et transmettre les objets qui doivent être transmis aux générations futures. »

Par ailleurs, Maezawa recherche actuellement cinq assistants personnels par l’intermédiaire de X pour s’occuper du nettoyage de son manoir et de sa villa, ainsi que d’autres tâches de soutien personnel. Les tâches comprennent « la lessive, le ménage, la cuisine, le service de nourriture lors des fêtes, la gestion du vin, la présence, la gestion des documents et les réservations d’invités », ainsi que « la garde des chiens et des chats », mais il n’est pas fait mention des tâches liées à sa collection d’art.