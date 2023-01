Yunus Musah nommé jeune footballeur américain de l’année

Yunus Musah a été élu jeune joueur de football américain de l’année 2022 après avoir enregistré le plus de minutes et de départs pour un adolescent dans l’histoire de l’équipe, tout en jouant un rôle essentiel lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

C’était la troisième fois que Musah était nominé pour le prix après avoir fait ses débuts internationaux seniors pour les États-Unis en 2020, et il a obtenu 83,9% du total des votes tabulés, suivi de Paxten Aaronson (8,8%) et Diego Kochen (3,4% ).

Musah a été informé de l’honneur par un appel vidéo surprise du quadruple vétéran de la Coupe du monde DaMarcus Beasley, qui a remporté le prix en 2001 à l’âge de 19 ans.

“C’est fou de penser à tout le monde que j’ai été choisi pour être le jeune joueur masculin de l’année”, a déclaré Musah. “Obtenir ce prix est vraiment énorme. Je l’ai dit à plusieurs reprises – j’ai eu la confiance du manager, de l’équipe, des États-Unis pour jouer tant de matchs à ce jeune âge. Cela me montre que j’ai juste pour continuer comme je le fais, continuez à être humble et continuez à travailler dur pour essayer d’être plus. En tant que joueur, vous voulez juste continuer à vous améliorer.”

Musah a débuté les quatre matches des États-Unis au Qatar aux côtés du capitaine Tyler Adams et de Weston McKennie. Le milieu de terrain de Valence est devenu le premier adolescent à commencer un match de Coupe du monde pour les États-Unis, ainsi que le premier à apparaître dans plusieurs matches, puisqu’il a enregistré 345 minutes sur 360 possibles pendant le tournoi.

Avant son 20e anniversaire le 29 novembre, jour de la victoire décisive des États-Unis contre l’IR Iran lors de la Coupe du monde, les 1578 minutes jouées et 20 départs de Musah ont établi de nouveaux records pour un adolescent avec l’USMNT, tandis que ses 21 sélections ont égalé la marque précédente établie par Jozy Altidore et Christian Pulisic.

Avec l’équipe espagnole de la Liga Valence, Musah a fait 39 apparitions tout en marquant un but et en ajoutant deux passes décisives dans toutes les compétitions en 2022. Il est devenu le deuxième international américain à participer à la finale espagnole de la Copa del Rey, sortant du banc lors de la défaite de Valence aux tirs au but. au Real Betis.

“Aux fans depuis qu’ils ont commencé le truc” Impossible d’épeler Musah sans les États-Unis “, à travers les qualifications et la Coupe du monde, j’ai l’impression que les fans sont derrière moi depuis si longtemps – depuis avant même que je fasse quoi que ce soit dans le football, ” dit Moussah. “Alors que nous continuions à jouer à des jeux et qu’ils appréciaient la façon dont je jouais et tout – je voudrais simplement vous remercier pour leur soutien incroyable et leur confiance depuis le premier jour. Les fans de l’USMNT sont formidables et je les aime .”

Les votes pour les prix US Soccer Male et Young Male Player of the Year sont recueillis auprès des entraîneurs de l’équipe nationale respective, des joueurs de l’équipe nationale qui ont obtenu une casquette en 2021, des membres du US Soccer Board of Directors, du US Soccer Athletes’ Council, de la ligue professionnelle ( MLS et USL) entraîneurs en chef, certains membres des médias et anciens joueurs et administrateurs. Pour la deuxième fois, les fans ont pu voter pour les récompenses du joueur de football américain et du jeune joueur de l’année, ces votes représentant 15 % du total.