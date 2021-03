Le milieu de terrain valencien Yunus Musah représentera les États-Unis au niveau international.

Musah, 18 ans, a fait cette annonce en collaboration avec la Fédération américaine de football, et cela équivaut au dernier recrutement réussi d’un joueur éligible pour représenter plusieurs pays, à la suite du choix du défenseur de Barcelone Sergino Dest de l’USMNT contre les Pays-Bas en octobre 2019.

« Je pense qu’il était assez clair pour moi de décider de jouer pour les États-Unis », a déclaré Musah au site Web de US Soccer. « Tout d’abord, je pense qu’il est logique de représenter le pays dans lequel je suis né. Le moment où j’ai décidé de jouer pour les États-Unis est arrivé un jour où mon cœur m’a dit que c’était le meilleur endroit pour moi. Le projet que nous avoir maintenant et pour le futur est tellement excitant, et c’est un grand plaisir de pouvoir en faire partie. J’ai hâte de commencer. «

Née à New York de parents ghanéens, Musah aurait également pu représenter l’Angleterre, l’Italie ou le Ghana. Il a passé sa petite enfance dans la ville italienne de Castelfranco Veneto, mais a déménagé à Londres avec sa famille à l’âge de 9 ans. Musah faisait partie de l’académie d’Arsenal, et il a ensuite représenté – et capitaine – l’Angleterre à différents niveaux, plus récemment. les moins de 18 ans en 2019. Il a également été appelé pour représenter leur équipe U19 en octobre 2020.

Dates clés du soccer masculin américain Qualifications olympiques 18-30 mars Amical contre Jamaïque 25 mars Amical contre Irlande du Nord 28 mars Ligue des Nations 3-6 juin Coupe d’Or Juillet (dates à déterminer) Jeux olympiques 21 juillet-août. 7 Qualifications pour la Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

Mais après que Musah a rejoint Valence à l’été 2019, les États-Unis l’ont poursuivi avec l’aide de l’ancien assistant de Valence et actuel membre du personnel américain Nico Estevez. Le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, a invité Musah à un camp d’entraînement en novembre avant les matches amicaux contre le Pays de Galles et le Panama, et il a offert au joueur ses débuts internationaux lors du match nul 0-0 contre le Pays de Galles. Musah a également joué lors de la victoire 6-2 contre le Panama.

« J’étais vraiment content de la performance de Yunus, je suis vraiment content de lui au camp. Les gars l’ont vraiment bien apprécié », a déclaré Berhalter après le match contre le Panama. «Tout ce que j’ai jamais dit à propos des joueurs de sa catégorie, c’est que tout ce que nous voulons faire, c’est créer pour eux un environnement dans lequel ils veulent être, dans lequel ils ont confiance, c’est un bon environnement pour leur développement. cas pour Yunus. On dirait qu’il nous voit comme une voie pour continuer à se développer et à jouer avec un bon jeune groupe. Mais à la fin, ce sera lui et sa famille qui décideront. «

Depuis lors, les fans américains sont obsédés par chaque mouvement de Musah sur les réseaux sociaux, notant chaque fois qu’il suivait ou aimait un message d’un de ses coéquipiers américains potentiels. Maintenant que le joueur a décidé, il rejoint un groupe prometteur de jeunes américains qui comprend Christian Pulisic de Chelsea, le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie et le milieu de terrain du RB Leipzig Tyler Adams.

« Les supporters américains ont été très chaleureux et m’ont fait me sentir désirée et appréciée », a déclaré Musah. « C’est excitant avec une équipe aussi jeune. C’est agréable de rivaliser avec autant de grands joueurs pour des places. C’est excitant de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Je suis sûr que nous allons pouvoir faire de grandes choses. »