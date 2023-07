Yunus Musah de l’USMNT rejoindrait Christian Pulisic à l’AC Milan

Le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis Yunus Musah jouera aux côtés de son compatriote Christian Pulisic à l’AC Milan la saison prochaine après que le club de Serie A a accepté dimanche un package de transfert de 22 millions de dollars avec le club actuel de Musah, Valence, selon un rapport de Fabrizio Romano.

Pulisic a signé son contrat avec Milan plus tôt ce mois-ci. Musah signera un contrat de cinq ans avec Milan, selon Romano.

Musah, un produit de l’académie d’Arsenal, joue avec Valence depuis 2019, lorsqu’il a signé avec le club à l’âge de 16 ans. Bien que le joueur de 20 ans n’ait jamais éclaté avec le club espagnol, ses performances au niveau international ont rehaussé son profil.

Musah a disputé 27 matchs avec l’USMNT depuis qu’il a choisi de représenter les Stars and Stripes contre l’Angleterre en 2022, dont les quatre matchs de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 au Qatar, où il était partant sous Gregg Berhalter.

Un transfert loin de Valence donne à Musah l’opportunité de repartir à zéro et de gagner un rôle constant dans un club avec un profil plus élevé. Il a enregistré cinq buts et trois passes décisives en 108 apparitions pour Valence. Musah a accepté un contrat avec Milan le mois dernier et a fait pression pour sa libération de Valence afin de rejoindre la célèbre équipe italienne, selon Romano.

L’AC Milan appartient à la société d’investissement privée américaine RedBird Capital. Le fondateur de la firme, Gerry Cardinale, a pris les rênes du club à l’été 2022, mais il a décidé de contrôler davantage le club cette saison. Cardinale s’est récemment séparé du directeur du club Paolo Maldini, qui s’occupait des affaires de transfert jusqu’en mai, par CBS Sports.

