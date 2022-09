Yung Miami sème la confusion après avoir révélé qu’elle “veut être la Black Oprah”

Yung Miami a de grandes aspirations au milieu du succès de son nouveau spectacle, Caresha s’il vous plaîtmais elle se fait clowner en ligne après avoir décrit ce qu’elle envisage pour elle-même dans le futur.

Dans une récente interview avec XXLle rappeur des City Girls en a parlé Caresha s’il vous plaît et comment ça s’est mis en place.

« Les gens aiment simplement m’entendre parler, vous savez ? Chaque fois que je parle ou chaque fois que je continue [Instagram] En direct, ça devient viral », a-t-elle révélé. “Donc, un jour, je parlais avec Diddy et il était comme, ‘Ouais, [you] devrait faire un podcast. Ce serait bien pour vous », et c’est comme ça que ça s’est passé. C’était juste une conversation sur moi qui devenait toujours virale de ma façon de parler et de l’engagement que j’avais l’habitude de quitter Instagram Live.