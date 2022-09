Yung Miami se tient à dix doigts de s’amuser avec Diddy

Yung Miami parle de son couple parfois déroutant avec Diddy quelques jours seulement après que le magnat lui a acheté une nouvelle voiture brillante et quelques jours seulement après que les gens ont spéculé qu’il voyait quelqu’un d’autre.

Dans le dernier chapitre de “c’est mon homme et je vais rester à ses côtés”, Caresha a déclaré que tout était AMOUR entre les deux.

Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Puffy répandait son AMOUR sur d’autres femmes, plus récemment Daphne Joy…

Caresha s’est rapidement rendue sur Internet pour faire savoir que Diddy berce toujours ses chaussettes et elle berce les siennes, littéralement, malgré ce que les détracteurs ont à dire.

Yung Miami a posté presque complètement nue, ne portant qu’un string et des chaussettes qui présentaient le visage souriant de son “Papi” Diddy sur ses pieds et ses chevilles.

Il est clair que Caresha se tient à 10 orteils quand il s’agit d’AMOUR.

Caresha dit qu’elle et Diddy sortent ensemble et sont célibataires en même temps

La photo hilarante de la chaussette est arrivée peu de temps après celle de Caresha entretien avec XXL où elle s’est ouverte sur la structure et les limites ou leur absence dans sa relation avec Diddy.

Sur le thème de la fidélité, la mère de deux enfants de 28 ans a précisé très clairement que les deux ne sont pas exclusifs.

« Nous sortons ensemble. Nous sommes célibataires, mais nous sortons ensemble.

Caresha a également déclaré que les gens « ne savent pas ce que signifie sortir ensemble » et a ajouté ; “Il est célibataire, je suis célibataire, mais nous sortons ensemble.

« C’est ce que je veux dire quand je dis que nous allons ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Nous passons des moments inoubliables, mais nous sommes toujours célibataires », a-t-elle déclaré en référence à l’apparition de Diddy sur son podcast « Caresha Please », où elle lui a dit qu’ils « vont ensemble, vraiment mal ».

Caresha ne se soucie pas de qui d’autre Diddy voit

Tout au long de leur fréquentation, Diddy avait eu des relations amoureuses avec plusieurs femmes, mais Caresha dit qu’elle est encore jeune et qu’elle s’amuse malgré tout.

“Il voit d’autres personnes en dehors de moi et je vois des personnes en dehors de lui. Je suis jeune. Je sors avec. Je m’amuse, vous savez », a-t-elle déclaré à XXL. « Je me fais. Il fait la même chose. Je ne peux pas dire exactement ce qu’il fait ou qui il voit, mais nous sommes célibataires et nous sortons ensemble. Mais nous sortons ensemble, mais nous sommes célibataires. elle a expliqué. « Je pense que ça est juste passé par-dessus la tête des gens, tu sais ? Les gens aiment juste prendre ce qu’ils veulent prendre.

Il est clair que les femmes de Diddy comprennent leur rôle dans sa vie et son rôle dans la leur. Comme Bossip l’a récemment rapporté, Diddy a offert à Caresha une toute nouvelle Maybach, il n’est donc pas surprenant que cette City Girl envisage de “monter dans son sac et de rester dans son sac” comme le lui a dit son “papi”. Elle a-t-ilave une erreur une fois, mais maintenant elle semble plus insouciante quant à leur statut.

Ça doit être gentil Caresha, ça doit être gentil.