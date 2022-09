Yung Miami se fait clown pour avoir voulu être le “Black Oprah”

Caresha, S’IL VOUS PLAÎT

Nous vivons dans une mauvaise renaissance où YungMiami a la le podcast le plus chaud du jeu tout en profitant de son romantique didy quelque chose avec des avantages luxueux, y compris une nouvelle Maybach brillante.

À ce stade, nous existons tous dans le monde de Caresha, qui pourrait inclure un empire de talk-show grand public dans les années à venir.

« Les gens aiment simplement m’entendre parler, vous savez ? » dit-elle dans un entretien avec XXL. “Chaque fois que je parle ou chaque fois que je continue [Instagram] En direct, ça devient viral. Donc, un jour, je parlais avec Diddy et il m’a dit: “Ouais, [you] devrait faire un podcast. Ce serait bien pour vous », et c’est comme ça que ça s’est passé. C’était juste une conversation sur moi qui devenait toujours virale de ma façon de parler et de l’engagement que j’avais l’habitude de quitter Instagram Live.

Quel est l’objectif que vous souhaitez atteindre avec cette nouvelle initiative de podcast ? Je veux passer au niveau supérieur. Je veux être comme – je pense qu’elle a un podcast maintenant – une personne comme Wendy Williams. Je rêve grand. Je veux aller au plus haut du plus haut. je veux être le Oprah noire.”