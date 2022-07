Yung Miami riposte aux fausses rumeurs de relation avec Diddy

Yung Miami a vu l’ombre en ligne sur sa relation avec Diddy et l’a fermée très rapidement !

Les gens sur Twitter ont accusé la City Girl d’être en couple avec Diddy pour avoir du poids et pensent que la relation est un coup de pub. La réponse de Caresha à cela… “Wtf, j’ai l’air d’être dans une” RELATION RP “, vous dites n’importe quoi ! Je suis un fr hood b **** foh.

Elle croit que toute l’ombre et la haine proviennent d’une jalousie à laquelle elle ne pourrait jamais s’identifier. Elle a tweeté, « Ppl vraiment être jaloux fr. Je ne pourrai jamais être une salope jalouse !”

Yung Miami a clairement indiqué qu’elle et Diddy vont ensemble “vraiment mal” dans son premier épisode de podcast de Caresha s’il vous plaît et bien que les deux ne soient pas officiellement sortis en couple exclusif, ils ont été repérés assez régulièrement à des rendez-vous.

Le couple a récemment fait un voyage à Paris ensemble et Caresha s’est assuré d’inclure une photo d’eux se tenant la main dans son balayage sur Instagram.

Au cours de son entretien avec Diddy, les deux ont admis apprécier la compagnie de l’autre et s’amuser.

“Nous allons avoir des rendez-vous, nous sommes amis”, a déclaré Diddy. « Nous allons dans des endroits exotiques, nous passons de bons moments. On est allés dans des clubs de strip-tease, à l’église. Je vais t’emmener à l’église… Nous sortons ensemble.

Yung Miami n’a aucun problème à exprimer ses sentiments pour Diddy. Aux BET Awards 2022 de cette année, elle s’est assise au premier rang pour soutenir son boo alors qu’il acceptait le Lifetime Achievement Award. Elle a fièrement brandi un “GO PAPI!” signer lors de son discours.

Bien qu’il s’agisse d’un geste de soutien, les choses sont devenues un peu gênantes lorsqu’il a remercié son ex-petite amie Cassie d’avoir été là pour lui pendant les moments difficiles. En plus de remercier Cassie, il a également rendu hommage à Kim Porter lors de sa performance.

A-t-il mentionné ou remercié son boo actuel assis au premier rang et au centre ? La réponse serait non et les téléspectateurs se sont tournés vers Instagram et Twitter pour donner leur avis sur la façon dont il a fait un imbécile de Miami.

« Cet homme a remercié toutes les femmes de sa vie, y compris CASSIE…. SAUF la femme tenant le panneau « Go Papi »… », a tweeté Jessie Woo, personnalité des médias sociaux et de la télévision.

Alors qu’un certain nombre de personnes pensaient qu’elle avait l’air folle, de nombreux fans l’ont félicitée pour son soutien.

Après avoir répondu aux utilisateurs en ligne à propos de leurs opinions, elle a finalement fait une déclaration confirmant sa décision de soutenir Diddy.

Soutenez qui vous soutient ! & jamais foutre ce que les gens disent 💅🏾🥰🥰 GO PAPI 🗣🗣

Bien sûr, Caresha a eu le dernier rire quand Diddy l’a remerciée plus tard pour son soutien pendant ce moment spécial. Sur Instagram, il a écrit que c’était “l’une des choses les plus adorables que quelqu’un ait jamais faites pour moi”.

Il semble que Yung Miami vive sa meilleure vie et excelle en même temps. Son podcast Caresha s’il vous plaît siège à nouveau au n ° 1 mondial après seulement avoir sorti deux épisodes. J’ai actuellement 2,7 millions de vues sur Youtube après sa sortie il y a deux jours.

Une chose est sûre, Yung Miami va faire ce qu’elle veut, et prendre plaisir à ramasser un sac en le faisant ! Avez-vous écouté son dernier épisode de la Caresha s’il vous plaît podcast? Êtes-vous un fan? Faites-nous savoir ci-dessous!