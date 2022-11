Yung Miami offre à Diddy une chaîne en diamant pour son 53e anniversaire

Diddy a dit un jour: “Gagnez de l’argent, amusez-vous et TRAITEZ VOTRE FEMME COMME UNE REINE”, mais son lien pas si sournois Caresha alias Yung Miami des City Girls croit clairement en la réciprocité. La rappeuse acclamée a offert au PDG de Bad Boy une chaîne glacée lors de la célébration de son 53e anniversaire.

Il y a quelques mois, le magnat du hip-hop a présenté à l’hôte de la révolte une chaîne et un pendentif incrustés de diamants qui épelaient “Love” – ​​son nom et son mantra assez récemment adoptés.

De nombreuses célébrités étaient présentes à la fête de Puff, notamment Jay-Z, Travis Scott, KehlaniTeyana Taylor – et vous saviez déjà que sa sœur bien-aimée en musique, Mary J. Blidge, allait être de la partie.

Les fêtards l’ont regardé attentivement alors qu’il déballait son cadeau de sa principale compression, Miami.

La foule a oh et aah quand la chaîne élaborée a finalement été révélée. On peut voir Mary pointer la chaîne en disant : « J’en veux une ! Oh mon Dieu…”

Il s’est levé de son siège pour mieux regarder ceux qui avaient une vue obstruée – des applaudissements et des “yeeeas” retentissants ont rapidement rempli l’air de la nuit.

Le rappeur “I Need A Girl” a ensuite embrassé Miami et a demandé à quelqu’un de placer la chaîne sur son cou.

Diddy et Miami ont partagé de nombreux câlins intimes tout au long de la nuit et même ce qui semblait être leur propre petite poignée de main secrète.

Les deux se fréquenteraient depuis un an et demi mais ne sont pas dans une relation engagée. Ils ont été repérés lors de plusieurs vacances ensemble, y compris une escapade dans «La ville de l’amour», Paris.

Une vidéo a également été partagée dans le manoir de Diddy à LA où on peut l’entendre dire,

“Personne ne m’aime comme ça…F*** eux”.

Ces mots devaient être blessants pour l’autre boo thang connu du PDG de Cannabis, Daphne Joy, la mère du plus jeune fils de 50 Cent, Sire Jackson. Sur les réseaux sociaux, elle et Caresha se tirent dessus depuis des mois sur leurs relations respectives avec le PDG de Ciroc.

Dans la vidéo, Diddy a continué en faisant les cent pas,

« Elle m’aime comme ça. Ce est ce qui se passe. C’est ce qui se passe. C’est ce que je fous d’esprit.

Il aperçoit alors le collier glacé dans le miroir et crie: “Oh merde!” à plusieurs reprises.

Après s’être retrouvé face à face avec le rappeur “Take Yo Man”, il serre ses paumes l’une contre l’autre alors qu’il tombe sur un genou – s’inclinant devant Miami en guise d’appréciation pour un cadeau aussi extravagant.

Après s’être remis sur ses pieds, le responsable du disque lâche : “On va faire l’amour.” alors qu’il ouvre ce qui semble être la porte de sa chambre.

Caresha a ensuite publié une photo des deux sur son histoire Instagram sous-titrée,

“J’aime la façon dont tu ME fais sentir”.

Daphne Joy a également posté une photo d’elle et Diddy jouant dans l’océan avec le mot “béni”. Je suppose qu’elle n’était pas trop en phase avec les remarques de Diddy.

Avant cela, elle a partagé une photo d’un gâteau d’anniversaire qu’elle avait fait sur mesure pour le méga millionnaire et un film des deux au bord de la piscine.

M. Combs a reçu de nombreux cadeaux coûteux ce soir-là et des gâteaux d’anniversaire portant la mention “Love”. Son manoir était décoré de ballons neutres aux motifs complexes et les participants ont savouré les plats du restaurant haut de gamme Nobu.

Cela ressemble à un anniversaire à moitié décent pour moi.