Yung Miami défend son look risqué aux #VMAs Awards

Yung Miami sait que les gens ne ressentaient pas la couture haute qu’elle portait aux #VMA et elle émet une réponse de défi.

Mardi, Miami a assisté aux Video Music Awards de MTV et elle s’est présentée drapée dans un body très dénudé.

Le regard étaits via le designer Han Kjøbenhavn et était associé à des lunettes surdimensionnées et des bijoux Lorraine Schwartz.

Sur le tapis rose de la cérémonie, Miami a partagé avec bonheur l’inspiration qui se cache derrière celle-ci.

« J’ai l’impression qu’avec les VMA, tu sais, c’est juste du rockstar, ce sont les VMA, tu dois être différent ! » Miami a dit Supplémentaire. « Tu dois t’amuser un peu, tu dois sortir de ton élément, de ta boîte. »

Et tandis que Miami était clairement satisfaite, Internet a envahi les opinions, beaucoup qualifiant la mode de « peu flatteuse ».

Alors que les critiques montaient, Miami a publié une photo avec une légende tirée de ses paroles « Act Up ».

« Des rayures sur cette chatte alors il m’appelle tiggerrr !!! » a écrit Miami.

Depuis, elle a répondu davantage et elle redouble d’aimer le look.

« Peut-être que ça doit grandir sur vous tous, je ne sais pas, mais j’ai adoré ça 😍😍😍😍 », a écrit Miami.

Mercredi, elle a toutefois admis que l’afflux de commentaires lui parvenait.

« De retour à la salle de sport, je vais… putain », a-t-elle tweeté.

Depuis, elle a été inondée de commentaires de fans lui demandant d’ignorer les ennemis.

«Ce n’était certainement pas votre corps», a écrit l’un d’eux. « Ça me semble bien 🤷🏾‍♀️ c’était définitivement la tenue Caresha. » « Ne les laissez pas vous atteindre », a ajouté un autre.

Qu’avez-vous pensé du look #VMAS de Yung Miami ?

Est-ce que tu la sentais se lever ?