Yung Miami arrête les critiques de sa relation avec Diddy

Yung Miami et JT sont les dernières vedettes de la couverture de POPSUGAR.

La publication s’est entretenue avec les City Girls pour le mois de septembre de POPSUGAR histoire de couverture numériquequi présente le duo discutant de leurs relations de haut niveau avec Diddy et Lil Uzi Vert, établissant leurs marques individuelles en dehors de la musique, utilisant leurs plateformes pour célébrer et libérer les femmes noires, et à quoi s’attendre sur leur prochain album.

Après le premier épisode du podcast à succès de Yung Miami sur REVOLT, “Caresha Please”, les fans ont seulement voulu en savoir plus sur sa relation avec Diddy. Mais les City Girls sont devenues connues pour troller les blogs et alimenter les récits que les fans inventent sur les réseaux sociaux, rendant la vérité difficile à trouver pour les fans curieux.

“Les gens ne nous connaissent pas”, dit Yung Miami à propos de sa relation avec le magnat de Bad Boy. «Ils ne savent pas ce que nous foutons. Je suis là-dedans comme, ‘Ferme ta gueule. Vous ne savez pas ce qu’il se passe. Lui et moi allons nous marier – boum! ‘” Elle a ensuite parlé de son alter ego en disant: “Je serai toujours Caresha, je suis toujours moi-même. Mais tu sais, mon [stage] le nom est comme mon alter ego, et j’ai l’impression que quand il est temps de jouer, ou qu’il est temps de faire une interview, ou quand il est temps de donner aux gens ce qu’ils veulent, je fais ressortir Yung Miami.

Quant à JT, elle a parlé d’être à une étape de sa vie où elle est plus consciente d’elle-même et prend au sérieux sa responsabilité en tant que modèle pour les femmes noires à la peau foncée.

“Je sens que je dois représenter cela, la lutte”, a-t-elle déclaré à la publication. “Et mes filles à la peau brune, quand vous ne vous sentez pas si puissante, si confiante, vous êtes belle.”

La rappeuse a également expliqué comment son petit ami, le rappeur Lil Uzi Vert, l’avait aidée à traverser une période difficile de sa vie au cours de l’année écoulée.

“Cela a fait de moi une bien meilleure personne”, a expliqué JT. “J’ai l’impression d’avoir trouvé ma maison avec lui, mon espace de sécurité. Une fois que vous avez trouvé votre espace sûr, vous savez.

Voir plus de City Girls au mois de septembre de POPSUGAR histoire de couverture numérique.