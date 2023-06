Yung Joc organise un défilé de mode DTLR à ATL

Yung Joc met ses talents d’animateur à profit pour des festivités à la mode mettant en vedette des mannequins célèbres.

Le dimanche 11 juin, Joc accueillera le détaillant lifestyle Vitrine de la mode d’automne 2023 de DTLR : EXCEL » au Georgia Freight Depot d’Atlanta.

Un communiqué de presse rapporte que la présentation de la piste a été interrompue et interrompue pendant trois ans en raison de COVID-19 et honorera des marques comme Nike, New Balance et Jordan aux côtés de performances d’artistes.

Inclus dans ces performances HUNXHO et Breezy Lyn de 300 Entertainment, Kali (Atlantic Records) et Domami (FOREVER RECORDS).

Non seulement cela, mais des stars comme la chanteuse Shamari Devoe participeront au défilé de mode qui célèbre également les 40 ans de DTLR dans l’industrie.

La marque rapporte que le thème est centré sur le timbre qu’elle a créé sur le monde de la mode et note que les lettres « XL » sont soulignées non seulement parce qu’elles se déplacent vers des choses plus grandes et meilleures, mais XL est aussi le chiffre romain pour quarante.

De plus, les rubis sont la pierre précieuse appropriée du 40e anniversaire et coïncident parfaitement avec les couleurs de la société DTLR qui les ont représentés de manière emblématique au fil des ans, ajoute un communiqué.

En plus de Yung Joc, Tiara LaNiece de DTLR Radio aidera à raconter l’histoire de la mode de DTLR avec des commentaires et une conversation sur le style de vie

et les participants verront des invités spéciaux, dont Jhonni Blaze…

et Wingo de Jagged Edge…

Pour plus d’informations cliquez ICI.