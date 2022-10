Yung Joc envoie accidentellement 1800 $ au mauvais compte Zelle

Yung Joc a accidentellement envoyé 1 800 $ de son argent durement gagné sur le mauvais compte Zelle et les médias sociaux ne lui ont montré aucune pitié avec leurs réactions.

De nos jours, il existe de nombreuses façons d’envoyer de l’argent depuis des sociétés plus anciennes telles que Paypal et Western Union vers vos systèmes de paiement modernes tels que Cash App, Venmo et Zelle. Les plus récents facilitent plus que jamais l’envoi d’argent, mais si vous avez un problème, il n’est pas aussi facile de récupérer votre argent. Avec Zelle en particulier, si vous faites une erreur et que vous l’envoyez au mauvais compte, elle disparaîtra pour toujours et ne reviendra probablement jamais à moins que l’utilisateur ne l’envoie. Récemment, Yung Joc l’a appris à ses dépens lorsqu’il a partagé une récente lutte de Zelle avec les médias sociaux.

Yung Joc a accidentellement envoyé 1800 $ au mauvais utilisateur de Zelle et a essayé de le persuader de le rendre

Cette semaine, Yung Joc a partagé un incident où il a envoyé un paiement Zelle de 1800 $ à la mauvaise personne. Il a également partagé les SMS qu’il a envoyés à l’utilisateur de Zelle qui l’a apparemment rapidement bloqué en empochant l’argent.

“Bonjour, pouvez-vous s’il vous plaît retourner les 1 800 $ que j’ai envoyés par erreur sur votre compte via Zelle”, demande Yung Joc’. “Je ne te connais pas et tu ne me connais pas… S’il te plaît, fais ce qu’il faut… Dieu a une plus grande bénédiction pour toi.” “Je sais que vous avez bloqué mon numéro et c’est OK, j’ai juste besoin des 1800 $ qui ont été envoyés sur votre compte via Zelle.”

Après avoir été ignoré, Joc a demandé aux médias sociaux de l’aider à récupérer son argent et a doxxé le numéro de téléphone du destinataire. “Pouvez-vous tous s’il vous plaît les appeler / les envoyer par SMS et leur demander de rendre ma petite monnaie?” écrit Joc.

Bien sûr, les médias sociaux n’ont été d’aucune aide et ont immédiatement transformé la chronologie en Comic View. Les blagues prouvent en outre que l’argent de Joc est parti pour toujours, car la plupart des gens ont convenu qu’ils auraient également gardé l’argent eux-mêmes.