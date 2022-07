Yulimar Rojas frappe à nouveau l’or à Eugene

L’intouchable Vénézuélienne Yulimar Rojas a mené une série de visages familiers à la gloire lorsqu’elle a remporté son troisième titre consécutif au triple saut aux Championnats du monde d’athlétisme lundi.

La quatrième journée d’action à Hayward Field dans l’Oregon a vu l’expérience compter alors que plusieurs médaillés d’or des Jeux olympiques de Tokyo ont poursuivi leurs efforts dans la capitale japonaise avec plus de podiums.

Rojas a été la première des trois doubles championnes olympiques à décrocher l’or à Eugene.

La Belge Nafi Thiam a plus tôt remporté une victoire de dernière minute dans l’heptathlon contre sa rivale néerlandaise Anouk Vetter, tandis que l’impérieuse Faith Kipyegon du Kenya a remporté son deuxième titre sur 1500 m.

Pour ne pas être en reste, ce sont deux champions masculins des Jeux de Tokyo qui ont triomphé.

Mutaz Essa Barshim du Qatar a remporté un thriller d’une compétition de saut en hauteur pour son troisième titre mondial.

Et il y avait plus d’or pour le monde arabe sous la forme du Marocain Soufiane El-Bakkali, le champion olympique produisant une masterclass tactique alors qu’il mettait fin à la domination de 15 ans du Kenya sur le 3000m steeple.

La séance du soir a toutefois débuté, tous les yeux étant rivés sur la piste alors que Shelly-Ann Fraser-Pryce, fraîchement sortie de son cinquième titre mondial record du 100 m dimanche, a participé à la première manche du 200 m.

“Oh mec, c’était dur !” a déclaré Fraser-Pryce, qui s’est qualifié pour les demi-finales de mardi. “C’était tard dans la nuit et j’avais besoin de revenir et d’essayer de me qualifier aussi facilement que possible pour préserver mes forces pour demain.

“Je me sens bien jusqu’à présent. Il suffit de rentrer à la maison et de récupérer un peu et de voir comment ça se passe demain. J’ai besoin de manger de la nourriture, de me faire masser, de me comprimer et de me reposer, de dormir un peu.

Rejoignant la joueuse de 35 ans, championne du monde du 200 m en 2013, en demi-finale mardi, ses deux coéquipières ont aidé à arracher un balayage sans précédent du podium du 100 m pour la Jamaïque dimanche.

Shericka Jackson, qui a réalisé le temps le plus rapide cette saison avec 21,55 secondes, et la quadruple championne olympique de sprint Elaine Thompson-Herah, médaillée d’argent mondiale sur 200 m en 2015, sont toujours à la recherche de leurs premiers titres mondiaux individuels.

– Kerley avec une nouvelle force de frappe –

Le balayage des femmes jamaïcaines est arrivé dans la foulée de celui des hommes américains.

Et le nouveau champion du monde du 100 m, Fred Kerley, a mené une nouvelle force de frappe de sprinteurs américains en demi-finale du 200 m masculin, également mardi.

Kerley a remporté sa manche en 20,17 secondes pour ouvrir la perspective d’un autre balayage américain, après que le sprinteur polyvalent a conduit Marvin Bracy et Trayvon Bromell à la maison dans l’épreuve du ruban bleu.

En l’absence de ce duo, c’est au tour des Américains qui ont terminé deuxième, troisième et quatrième du 200 m aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier — Kenneth Bednarek, le champion du monde Noah Lyles et Erriyon Knighton, 18 ans — de prendre le départ Piste .

Un Lyles surexcité a célébré son 25e anniversaire lundi en établissant le temps de qualification le plus rapide de 19,98 secondes, le seul sprinter à passer sous la barre des 20.

Lyles, qui s’est plaint de se sentir isolé aux Jeux de Tokyo tenus dans le strict respect de la réglementation Covid-19, a déclaré qu’Eugene était beaucoup “plus amusant”.

« C’est comme si vous couriez pour quelque chose, vous êtes excité et énergique. À la fin de la journée, je suis un artiste. J’aime sortir et m’amuser et exciter les gens », a-t-il déclaré.

Le champion olympique en titre du Canada, André de Grasse, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m, n’a pas participé à sa course.

Le Canadien a eu du mal au 100 m, à peine revenu d’une deuxième dose de Covid-19, mais garde l’espoir d’être impliqué dans le relais 4×100 m.

