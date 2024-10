Yulia Putintseva vs Ella Seidel Prédiction Ningbo Open Tennis Picks 16/10/24

Yulia Putintseva et Ella Seidel se rencontrent au deuxième tour de l’Open de Ningbo 2024. Le match est prévu pour le mercredi 16 octobre 2024. Voici notre pronostic Yulia Putintseva contre Ella Seidel. Cet aperçu contiendra également un choix Yulia Putintseva contre Ella Seidel.

Yulia Putintseva a été sensationnelle lors de son match d’ouverture de l’Open de Ningbo 2024. Elle a battu Caroline Dolehide 6-2, 6-0 pour enregistrer sa 38e victoire de la saison. La chose la plus remarquable de ce match a été que la Kazakhe a perdu les deux premiers jeux, mais n’en a perdu aucun par la suite, puisqu’elle a réussi 12 jeux consécutifs pour remporter la victoire.

Le joueur de 29 ans a décroché 79 % de premiers services et a remporté 74 % de points de premier service (25/34). Elle a remporté 22% des points de deuxième service (2/9) et a converti six des 13 balles de break. Si elle bat Ella Seidel pour atteindre les huitièmes de finale, Putintseva aura réalisé son meilleur résultat du swing asiatique de cette année.

Ella Seidel était censée affronter Yafan Wang, mais le joueur chinois s’est retiré quelques heures avant le match pour cause de maladie. Sa remplaçante était Kathinka Von Deichmann, qui, comme Seidel, est entrée dans le tournoi en tant que perdante chanceuse.

Mais c’est Seidel qui a dominé le match avec son service supérieur et son jeu de fond assuré. Elle a martelé quatre as et décroché 68 % des premiers services. Le joueur de 19 ans a remporté 74% des points au premier service (31/42) et 40% des points au deuxième service (8/20). Seidel a converti cinq des 11 balles de break et a sauvé cinq des six balles de break sur son propre service.

Yulia Putintseva contre Ella Seidel face à face

• Putintseva et Seidel n’ont aucun antécédent. Ce sera leur première rencontre de carrière.

Yulia Putintseva vs Ella Seidel Prédiction

Putintseva a observé Seidel un moment dans les tribunes lors de son match d’ouverture mardi alors qu’elle avait un jour de congé. Elle n’a pas vu beaucoup d’Allemands auparavant, mais se méfiera de la menace qu’elle représente lorsqu’on lui donne le temps et l’espace. Heureusement pour Putintseva, elle a beaucoup d’expérience. Et Seidel, qui a affronté une poignée de joueurs du Top 100 cette saison, n’a tout simplement pas réussi à créer la surprise. Il ne semble pas qu’elle le fera à Ningbo puisque Putintseva était également aux commandes de son match d’ouverture.