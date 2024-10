Yulhee révèle la raison pour laquelle elle a cédé la garde de ses enfants à Minhwan + pourquoi ils ont divorcé

Dans une émission, l’ancienne LABOUM Yulhee a avoué la véritable raison pour laquelle elle a dû céder la garde de trois enfants à son ex-mari Choi Minhwan.

Pourquoi ont-ils rompu ?

Dans le dernier épisode de « Now I’m Alone » de TV Chosun, Yulhee, une mère célibataire, a rappelé la douleur qu’elle a ressentie après son divorce lorsqu’elle a dû confier ses trois enfants à son ancien mari, FTISLAND Minhwan.

L’ex-couple s’est marié en 2018 et a eu la chance d’avoir un fils et des filles jumelles. Malheureusement, ils ont annoncé leur divorce en 2023 après cinq ans de vie commune. À l’époque, Yulhee avait reçu de nombreuses critiques pour avoir renoncé à la garde des enfants et pour avoir ensuite affiché sa vie de célibataire sur les réseaux sociaux.

Lors de l’émission, l’ancienne idole de la K-pop a clarifié la raison de sa décision.

« Je voulais que mes enfants grandissent dans des conditions économiques bien protégées et réalistes. Nous vivions dans une famille nombreuse et je voyais mes enfants vivre heureux, et c’est en réalité un très bon environnement. »

Dans un vlog YouTube qu’elle a mis en ligne, elle a en outre expliqué qu’elle voulait initialement emmener les enfants avec elle, Choi Minhwan lui payant 36 200 $ pour leur nouvelle maison et 1 450 $ pour la pension alimentaire pour enfants chaque mois en plus de diviser leurs actifs des deux côtés.

Cependant, Yulhee voulait demander une somme plus raisonnable, ce qui ne ferait que conduire à un procès.

Comme elle était très fatiguée émotionnellement à cause de tout cela, elle a décidé de ne pas partager ses actifs et de ne pas payer de pension alimentaire pour enfants, mais plutôt de lui céder les enfants.

Yulhee a déclaré que Minhwan était celui qui avait évoqué le divorce. Plus tard, elle a révélé dans son vlog qu’elle était constamment critiquée par sa famille et qu’elle l’embarrasserait. Elle a également affirmé que l’idole masculine ne lui avait pas été fidèle pendant leur mariage.

Cependant, le journaliste Lee Jin Houn initié tristement célèbre, a révélé dans un article que les raisons provenaient également du style de vie de Yulhee. Elle était une couche-tard et avait du mal à se réveiller le matin pour emmener les enfants à l’école, ce qui nécessitait trois heures de trajet pour les emmener dans une école maternelle prestigieuse.

Ce travail était confié à Minhwan et recevait l’aide de sa belle-famille, ce qui a déclenché des disputes entre le couple.

Même si Yulhee a également soutenu les revenus de la famille pendant la pandémie, la relation du couple s’est séparée en raison de différences dans leurs priorités.

