Yukon : Des questions subsistent plus de 50 ans après le décès d’une femme

Les membres de la famille cherchent toujours des réponses après que la GRC s’est excusée de ne pas avoir enquêté correctement sur la mort d’une femme autochtone il y a plus de cinq décennies.

Tootsie Jimmy-Charlie, une Kaska de 26 ans membre de la Première Nation Liard et mère de quatre enfants, a disparu en 1967.

Plusieurs semaines après que ses proches s’attendaient à ce qu’elle revienne de Whitehorse, la GRC les a informés que son corps avait été découvert dans un dépotoir de la ville.

Vendredi, la GRC du Yukon a présenté ses excuses aux amis et aux proches de Jimmy-Charlie au centre culturel Kwanlin Dun à Whitehorse pour ne pas avoir enquêté correctement sur sa mort.

La sœur cadette de Jimmy-Charlie, Anne Maje Raider, qui a assisté aux excuses, a déclaré que sa famille avait des émotions mitigées, notamment du soulagement et de la colère que cela ait pris si longtemps.

Maje Raider a déclaré qu’elle espérait que l’engagement de la GRC à changer et à améliorer ses relations avec les peuples autochtones signifierait qu’une telle chose ne se reproduirait plus.

“C’est tout ce pour quoi nous pouvons prier maintenant – que les femmes autochtones ne soient pas traitées avec racisme et que la GRC réagisse immédiatement et fasse la recherche immédiatement”, a déclaré Maje Raider, qui avait 16 ans lorsque sa sœur est décédée.

Maje Raider a déclaré qu’elle se souvenait de sa sœur, qui était l’une des 14 enfants, comme d’une mère aimante.

“Elle était très compatissante et attentionnée et elle adorait ses enfants”, a-t-elle déclaré.

“Elle était toujours très lente à se maquiller. Une chose dont nous plaisantons toujours, c’est qu’elle aime se maquiller et prendre son temps.”

Surint. Scott Sheppard, commandant de la GRC du Yukon, a déclaré que c’était le travail de la police de mener une enquête approfondie “et cela n’a pas été fait”

“Votre expérience n’était pas à la hauteur des normes de nos politiques et procédures aujourd’hui, et nous n’étions pas le service de police dont vous aviez besoin et que vous méritiez.”

Dans une déclaration avant les excuses, la famille de Jimmy-Charlie a déclaré que l’enquête policière sur sa mort était inadéquate et que le rapport du coroner montrait des préjugés contre les peuples autochtones.

Ce rapport a décrit la découverte de sa dépouille comme “sans incident” et a déterminé que sa mort était le résultat d’une “mésaventure” avec l’alcool et l’exposition jouant un rôle de premier plan. La famille demande que le “racisme intégré dans le rapport” soit supprimé.

“À ce jour, le dépotoir de Whitehorse reste loin de tout. Leur rapport donne l’impression qu’elle vient d’y marcher elle-même et est morte sur un tas d’ordures. Personne ne fait ça. Personne”, la fille de Jimmy-Charlie, Darlene Jimmy, écrit dans la déclaration.

Les excuses de la GRC surviennent après que plusieurs membres de la famille de Jimmy-Charlie ont parlé publiquement de sa mort et de la façon dont elle a été gérée par la police lors de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées en 2017 et 2018.

La GRC a déclaré qu’elle avait examiné l’affaire après une plainte du public en 2019 et avait déterminé qu’elle n’avait pas mené d’enquête approfondie, tenu la famille informée ou informé la cause du décès de Jimmy-Charlie.

La police a déclaré que son enquête restait ouverte et qu’elle demandait au public toute information.

En plus des excuses de la GRC, Maje Raider a déclaré que sa famille voulait des excuses pour le rapport du coroner et du gouvernement fédéral pour les politiques qui, selon eux, ont conduit à la mort de Jimmy-Charlie.

En vertu de la Loi sur les Indiens à l’époque, il était illégal pour les Autochtones d’acheter ou de consommer de l’alcool et ils n’étaient pas autorisés à engager un représentant légal.

La famille de Jimmy-Charlie a déclaré qu’elle avait été emmenée dans une prison de Whitehorse pour consommation ou possession d’alcool.

Ils ont dit que sa famille s’attendait à ce qu’elle rentre chez elle en bus lorsqu’elle a été libérée, mais elle n’est jamais arrivée.



