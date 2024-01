Yukihiro Akama sculpte un monde fantaisiste de maisons miniatures en bois – Colossal

Artisanat d’art



#exposition #maisons #bois #travail du bois #Yukihiro Akama



Kate Motes

À Huddersfield, en Angleterre, à une demi-heure de route de Parc de sculptures du Yorkshireartiste Yukihiro Akama façonne un monde fantaisiste et miniature à partir de l’atelier d’un fabricant de meubles. Dans sa prochaine exposition personnelle à YSP, sa plus grande à ce jour, l’artiste présente 55 maisons en bois finement sculptées dans Basho no Kankaku—Un sentiment d’appartenance 場所の感覚.

Akama, qui a poursuivi une carrière d’architecte alors qu’il vivait au Japon, s’appuyait souvent sur des outils numériques et se sentait déconnecté des méthodes traditionnelles de construction et de travail manuel. Après avoir déménagé au Royaume-Uni en 2011, il a commencé à sculpter de petites maisons qui lui rappelaient les styles vernaculaires, comme maisons sur pilotis, qu’il verrait lors de ses voyages en Asie. L’inspiration vient également des temples et sanctuaires japonais, en particulier des éléments de ruines vieilles de 4 000 ans datant du Jomon ère.

En partant d’un croquis dessiné à la main, Akama laisse l’intuition et les caractéristiques de chaque pièce de bois guider la conception finale. Des morceaux de bois bruts se transforment en formes élégantes et basses ou en structures hautes et grêles, avec des tailles allant d’un peu plus gros qu’une pièce de cinquante cents (environ 1,5 pouces) à plus de 40 pouces de hauteur. Parfois, l’artiste ajoute un effet en porte-à-faux, en collant occasionnellement des galets et de l’argile pour ajouter des textures organiques aux surfaces, puis en finissant avec un coup de chalumeau avant de polir.

Basho no Kankaku : un sentiment d’appartenance 場所の感覚 sera visible du 9 mars au 30 juin et vous pourrez en apprendre davantage sur le parc site web. Découvrez davantage le travail de l’artiste sur son site et Instagram.

#exposition #maisons #bois #travail du bois #Yukihiro Akama



Est-ce que des histoires et des artistes comme celui-ci comptent pour vous ? Devenez membre Colossal aujourd’hui et soutenez l’édition artistique indépendante pour aussi peu que 5 $ par mois. Vous vous connecterez avec une communauté de lecteurs partageant les mêmes idées et passionnés par l’art contemporain, lirez des articles et des newsletters sans publicité, soutiendrez notre série d’interviews, bénéficierez de réductions et d’un accès anticipé à nos versions imprimées en édition limitée, et bien plus encore. Adhérer maintenant!