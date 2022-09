Le pilote de Formule 1 Yuki Tsunoda est sur le point d’atteindre un record sans précédent dans l’histoire du sport automobile, mais malheureusement, ce n’est pas quelque chose de chéri. Le pilote japonais a jusqu’à présent accumulé huit points de pénalité cette saison. Aucun autre coureur n’a actuellement plus de points de pénalité que Tsunoda. Le joueur de 22 ans pourrait bien être banni pour une course s’il écope de quatre points de pénalité supplémentaires. Une punition de cette envergure n’a été infligée à personne d’autre dans l’histoire de la Formule 1.

La conduite mal élevée de Tsunoda a déjà créé un énorme tollé cette saison. Il a dû faire face à une pénalité de grille de 10 places à Monza. Cela semblait être sa cinquième punition de la saison. Cependant, cela n’a pas du tout changé la scène. Le pilote de la Scuderia AlphaTauri a subi une autre pénalité sur la grille de la part des commissaires après un incident en piste lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix d’Italie.

Plus tard, Tsunoda a obtenu deux points de pénalité supplémentaires après avoir été incapable de contrôler sa vitesse et n’a pas ralenti pour les drapeaux jaunes au cours de la même séance d’entraînement. Le patron de la Scuderia AlphaTauri, Franz Tost, a récemment ouvert le spectacle imprudent de Tsunoda. Tost a estimé que Tsunoda doit contrôler ses émotions afin de devenir plus discipliné.

“Il doit maîtriser ses émotions et il doit être plus discipliné car ignorer un drapeau jaune dans FP2 n’est pas intelligent”, a déclaré Tost selon un article publié par Mirror.

Les huit points de pénalité de Tsunoda doivent expirer le 14 novembre et jusque-là, il doit faire attention. Tsunoda a récemment qualifié certaines de ses actions de “inutiles” et a parlé de la nécessité de prendre soin de son comportement.

“Bien sûr, j’essaie de faire le moins d’actions stupides possible, mais si j’entreprends une action et que je m’effondre, j’en apprends. Mais quelques fois j’ai fait quelque chose d’inutile, comme accélérer au drapeau jaune. Je dois vraiment arrêter d’accumuler des points de pénalité”, a déclaré Tsunoda à Motorsport.com.

Tsunoda a terminé le GP d’Italie à la 14e place. Au classement général, il occupe la 16e place avec seulement 11 points à son actif.

Hormis Tsunoda, d’autres pilotes comme Pierre Gasly et Alex Albon devront également se méfier de leurs points de pénalité accumulés. Gasly et Albon ont jusqu’à présent obtenu sept points de pénalité chacun.

