FAENZA, Italie: Le Japon aura un pilote en Formule 1 pour la première fois en sept ans après qu’AlphaTauri a confirmé mercredi que Yuki Tsunoda remplacerait Daniil Kvyat dans l’équipe en 2021.

Tsunoda passe à la F1 après avoir terminé troisième en Formule 2 la saison dernière avec trois victoires en course. Il a remporté le prix de la recrue F2 de l’année en tant que pilote ayant obtenu le meilleur score lors de sa première saison. Tsunoda, 20 ans, sera le premier pilote de F1 à naître au 21e siècle.

Il sera partenaire de Pierre Gasly chez AlphaTauri, qui est la deuxième équipe de Red Bull avec un accent sur le développement de pilotes talentueux qui peuvent représenter l’équipe principale.

Red Bull suit la carrière de Yukis depuis un moment maintenant et je suis sûr qu’il sera un grand atout pour notre équipe », a déclaré le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost. En le regardant en Formule 2 cette année, il a démontré le bon mélange d’agressivité en course et de bonne compréhension technique.

Tsunoda a conduit la voiture AlphaTauri de cette année lors des essais à Abu Dhabi mardi, terminant cinquième des 15 coureurs.

Le dernier pilote japonais en F1 était Kamui Kobayashi, qui a couru pour Toyota, Sauber et Caterham avant de partir à la fin de la saison 2014.

Kvyat est sans pilote de F1 pour 2021. Le Russe a passé six saisons en F1 avec AlphaTauri et Red Bull.

