Yuki Tsunoda écarte ses paris alors que la course aux sièges AlphaTauri s’intensifie

Yuki Tsunoda a déclaré jeudi qu’AlphaTauri pourrait avoir besoin de « trois sièges » en Formule 1 la saison prochaine alors qu’il rivalise avec Daniel Ricciardo et Liam Lawson pour les deux places de l’équipe.

Le Néo-Zélandais Lawson a piloté les trois dernières courses pour AlphaTauri en remplacement du vétéran australien Ricciardo, qui s’est cassé la main lors des essais le mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé lors du Grand Prix du Japon avec lequel de Ricciardo ou Lawson il préférerait piloter la saison prochaine, Tsunoda a répondu que c’était « effrayant à dire ».

« Cela dépend de ce qu’ils pensent : s’ils veulent plus de résultats, Daniel serait probablement plus facile, il a plus d’expérience », a déclaré le pilote japonais, qui en est à sa troisième saison avec AplhaTauri.

« Le meilleur score de Liam est neuvième, je n’ai jamais terminé neuvième. Peut-être Liam et Daniel, trois sièges. »

Tsunoda a déclaré que son propre statut pour la saison prochaine n’était « pas encore confirmé ».

Ricciardo, qui a été libéré par McLaren l’année dernière après deux saisons décevantes, a rejoint AlphaTauri en juillet en remplacement de la recrue néerlandaise Nyck de Vries.

Ricciardo a déclaré qu’il pensait qu’AlphaTauri lui offrait « le meilleur chemin » pour revenir à un siège dans l’équipe senior Red Bull.

Mais le joueur de 34 ans s’est cassé la main lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas et a été remplacé par la réserve Lawson.

Lawson a réalisé une performance de rêve lors du Grand Prix de Singapour le week-end dernier, éliminant le champion du monde Max Verstappen des qualifications, puis terminant la course à la neuvième place.

« Si l’équipe veut développer davantage la voiture, pour être compétitive, peut-être Daniel », a déclaré Tsunoda.

« Mais en même temps, Liam, lors de ses trois premières courses, a immédiatement montré une bonne performance. »

