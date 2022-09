Yuki Bhambri et Saketh Myneni perdent un doublé alors que l’Inde s’incline 0-3 contre la Norvège

Yuki Bhambri et Saketh Myneni se sont battus avec acharnement mais ont perdu contre le finaliste de l’US Open Casper Ruud et Viktor Durasovic alors que l’Inde s’effondrait à un déficit inattaquable de 0-3 contre la Norvège dans le groupe mondial de la Coupe Davis, match du premier tour samedi.

Bhambri et Myneni sont revenus en force après avoir perdu le premier set pour remporter le deuxième mais ont perdu dans le troisième pour perdre 3-6, 6-3, 3-6 lors d’une rencontre de deux heures au Hakans Hall de Lillehammer.

A LIRE AUSSI | 36e Jeux nationaux : Surat se pare d’une action de tennis de table pour lancer la Sporting Fiesta

Tirant de l’arrière 0-2 après que le meilleur joueur indien en simple Prajnesh Gunneswaran soit tombé sur Ruud, le n ° 2 mondial du classement ATP, en deux sets – 6-1, 6-4, puis Ramkumar Ramanathan s’est également effondré sur le même score (6-1 ,6-4) contre Viktor Durasovic.

Les espoirs de l’Inde de riposter dépendaient de la combinaison de Bhambri et Myneni, qui a remporté six titres au cours de la dernière année.

Le joueur de double senior Rohan Bopanna n’étant pas disponible en raison d’une blessure, l’Inde a dû compter sur Bhambri et Myneni, mais le duo a pris un mauvais départ puisque Ruud et Durasovic ont remporté le premier set.

La paire indienne a perdu son service lors du deuxième match, mais a immédiatement riposté et a égalisé le score 2-2. Mais les Norvégiens ont de nouveau breaké dans le sixième jeu (4-2) et ont remporté le set 6-3. La paire indienne a eu beaucoup d’occasions – elle a eu six balles de break mais n’a pu en convertir qu’une – mais n’a pas pu en profiter.

Ils ont remporté 80% des points sur le premier service et étaient également en avance sur les points gagnés sur le deuxième service. La paire norvégienne a converti deux des quatre points de rupture tandis que les Indiens en ont remporté un sur six.

Les tableaux ont tourné dans le deuxième set alors que la paire norvégienne n’a pas réussi à convertir ne serait-ce qu’un seul des 14 points de rupture qu’ils ont remportés tandis que les Indiens ont converti le seul point de rupture pour remporter le set 6-3.

https://www.youtube.com/watch?v=QwOUaZcvSBU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Les jeux sont allés avec le service jusqu’à 3 -2 dans le deuxième set avant que les Indiens ne brisent Ruud et Durasovic pour remonter 4-2.

Dans le match décisif, les Indiens ont perdu le terrain après 1-1 alors qu’ils perdaient leur service dans le quatrième jeu alors que ils ont perdu 3-1. Les hôtes ont ensuite pris les devants 4-1 et ont remporté le troisième set 6-3 pour sceller l’égalité en faveur de la Norvège.

L’Inde va maintenant revenir aux qualifications et jouer contre l’un des vainqueurs de Équipes du Groupe mondial 2.

Lire toutes les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici