Yuki Bhambri et Elias Ymer en tête des qualifications de la 5e édition

La star indienne Yuki Bhambri et le demi-finaliste de la dernière édition Elias Ymer seront les meilleurs prétendants dans un peloton très compétitif pour les qualifications en simple de la cinquième édition du tournoi de tennis Tata Open Maharashtra.

Le Tata Open Maharashtra sera organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) pour la cinquième année à Pune, prévu au Balewadi Stadium du 31 décembre au 7 janvier.

Les qualifications se tiendront à partir du 31 décembre et impliqueront des joueurs solides avec un cut-off se tenant à un classement rigide de 243.

Alors que le seul événement ATP 250 d’Asie du Sud revient à la semaine d’ouverture du calendrier, Bhambri a fait la coupe dans les qualifications sur la base de son classement protégé de 127, ont informé les organisateurs dans un communiqué jeudi.

L’ancien numéro un mondial junior, Bhambri a effectué un retour impressionnant l’année dernière au Tata Open Maharashtra après une blessure qui l’a éloigné de l’action pendant deux ans. Son défi a été interrompu en pré-quarts de finale.

« C’est toujours bien de voir un nom indien dans l’alignement parce que c’est notre objectif principal d’organiser un si grand tournoi – inspirer et augmenter la participation indienne. En tant qu’organisateurs, nous sommes également ravis de voir des noms étrangers forts dans les qualifications similaires à ce que nous avons vu plus tôt dans le tableau principal. La cinquième édition spéciale va être passionnante”, a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra.

MSLTA accueillera le tournoi, qui est parrainé par Tata Group, en association avec le gouvernement du Maharashtra.

Ymer, 26 ans, était également sur une lancée lors de la dernière édition où il a réalisé de solides performances, notamment une victoire contre la tête de série numéro 1, puis le numéro 15 mondial Aslan Karatsev en deux sets en huitièmes de finale.

“Avoir un peloton solide se traduit toujours par des matchs très compétitifs et cela attire plus de fans. L’année dernière, Ymer a attiré de nombreux regards avec ses performances sensationnelles et son parcours de qualification à demi-finale, a déclaré Sunder Iyer, co-secrétaire de la All India Tennis Association et secrétaire de la MSLTA.

“La formation de cette année semble tout aussi solide et ce sera une semaine divertissante pour les fans ainsi que pour les joueurs à venir qui pourront voir les meilleurs joueurs du monde en direct en action”, a déclaré Iyer dans un communiqué.

Outre Ymer, l’Américain Christopher Eubanks et l’ancien numéro 39 mondial Peter Gojowczyk sont les principales attractions parmi les stars internationales.

L’ancien champion du Grand Chelem Marin Cilic et le finaliste de la dernière édition Emil Ruusuvuori font partie des 17 joueurs du Top 100 à figurer dans le tableau principal du simple, qui se jouera du 2 au 7 janvier.

L’événement de qualification verra 16 joueurs, dont deux participants wild card, se battre pour quatre places dans le tableau principal.

