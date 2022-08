Yuki Bhambri éliminé au 2e tour

Le défi de l’Inde en simple lors des éliminatoires de l’US Open a pris fin lorsque Yuki Bhambri a été battu en deux sets par le Belge Zizou Bergs au deuxième tour ici. Le joueur de 30 ans s’est incliné 3-6, 2-6 face à son adversaire belge jeudi.

Cela allait toujours être une affaire délicate pour Bhambri (552) contre les Bergs mieux classés (155), mais l’Indien a réussi à maintenir les scores à 3-3 dans le premier set.

Les choses, cependant, ont rapidement changé en faveur du Belge puisqu’il a fait 5-3. Bergs a ensuite remporté son service suivant pour remporter le premier set 6-3. Dans le deuxième set aussi, Bergs a été meilleur joueur que l’Indien et a dominé dès le départ et il n’a pas fallu longtemps au premier pour empocher le deuxième et dernier set 6-2.

Yuki, qui a passé la majeure partie des trois dernières années à soigner des blessures au genou et à se remettre de plusieurs opérations, a disputé son premier match de qualification pour le Grand Chelem plus tôt cette année à l’Open d’Australie, où il a perdu au deuxième tour des qualifications.

Mercredi, le joueur indien le mieux classé en simple masculin, Ramkumar Ramanathan, et Sumit Nagal ont fait des sorties anticipées après avoir perdu leurs matches de qualification respectifs en deux sets.

Alors que Ramanathan s’est incliné face à l’adolescent américain Bruno Kuzuhara 3-6, 5-7 en une heure et 28 minutes, Nagal a perdu contre le Canadien Vasek Pospisil 6-7, 4-6.

