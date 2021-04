Youn a triomphé en tant que grand-mère dans le film de Lee Isaac Chung sur une famille sud-coréenne qui se consacre à l’agriculture près des Ozarks. Le film porte le nom du légume vert feuillu populaire dans la cuisine coréenne. Notre critique AO Scott l’a appelé «dans sa manière circonspecte, douce, émouvante et carrément révélatrice». Scott a classé Youn comme un voleur de scène sournois, mais a noté que c’est «également vrai de son personnage, qui imprègne la maison de sa fille de malice, de sagesse populaire et de souvenirs pour la plupart tacites de guerre, de pauvreté et d’autres difficultés.

« Je ne crois pas à la concurrence, comment puis-je gagner sur Glenn Close? » Youn a dit dans son discours d’acceptation. «Ce soir, j’ai juste un peu de chance, je pense, peut-être. J’ai plus de chance que toi. Et peut-être aussi l’hospitalité américaine pour l’acteur coréen. Je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, merci beaucoup.

C’était la première nomination de Youn et, jusqu’à ces dernières semaines, une invitation à s’exprimer sur la plus grande scène de l’industrie cinématographique était loin d’être une chose sûre. L’un de ses plus grands ennemis aurait pu être Glenn Close, 74 ans, qui a maintenant été nominé huit fois sans une seule statuette (pouvons-nous lui donner un Oscar d’honneur?). Mais après la victoire au SAG Award de Youn et le discours de BAFTA qui a fait sourire les électeurs britanniques – qu’elle qualifiait de gens «très snob» – de l’avoir choisie, la course lui revenait.

Elle n’a pas répété son rôti BAFTA, mais elle a offert un gentil zinger dimanche soir.

«Comme vous le savez, je viens de Corée et je m’appelle Yuh-Jung Youn – la plupart des Européens m’appellent Yuh Youn et certains m’appellent Yuh-Jung», a-t-elle déclaré. « Mais ce soir, vous êtes tous pardonnés. »