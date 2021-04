À la fin de la course aux Oscars la plus étrange de tous les temps, il est enfin temps de distribuer le matériel sérieux.

Se déroulant principalement à la gare Union historique de Los Angeles (ainsi que dans le domicile habituel de la cérémonie, le Dolby Theatre), la 93e cérémonie des Oscars, retardée par la pandémie, dimanche soir, met fin à une année vraiment folle que Hollywood voudrait oublier mais aussi honorer un nouveau groupe de nouveaux lauréats des Oscars avec les plus gros prix de l’industrie cinématographique.

‘Mank’ nettoie dans certaines réalisations techniques

Cela n’a pas fait beaucoup de bruit pendant la saison des récompenses, mais au moins l’histoire d’origine de « Citizen Kane » de David Fincher est récompensée en tant que prouesse technique: « Mank » remporte les Oscars pour la conception de la production ainsi que la cinématographie.

Yuh-Jung Youn, grand-mère de ‘Minari’, remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle

« M. Brad Pitt, enfin ravi de vous rencontrer! Où étiez-vous pendant le tournage? » Youn ironise à son présentateur de trophées, qui était un producteur exécutif de « Minari ». La charmante actrice sud-coréenne craque sur les différentes prononciations de son nom (« Ce soir, vous êtes tous pardonnés ») et crie ses camarades nominés. « Ce soir, j’ai plus de chance que vous. Et peut-être que c’est l’hospitalité américaine pour l’acteur coréen? »

« Tenet » fait honneur aux effets visuels

Mauvaise nouvelle: le thriller d’action de Christopher Nolan n’a pas rapporté beaucoup d’argent au box-office grâce à la pandémie. Bonne nouvelle: il a obtenu un Oscar pour toutes ses séquences whiz-bang.

‘My Octopus Teacher’ nommé meilleur documentaire

Après que le film sur l’Holocauste « Colette » remporte le prix du meilleur court métrage documentaire, le long métrage documentaire revient au film Netflix sur un cinéaste qui se lie d’amitié avec une pieuvre dans une forêt maritime d’Afrique du Sud.

Le meilleur long métrage d’animation va à ‘Soul’ de Pixar

« If Anything Happens I Love You » a remporté le meilleur court métrage d’animation tandis que « Soul » a remporté le grand prix. C’est la 11e fois qu’un projet Disney / Pixar remporte la catégorie. Le réalisateur Pete Docter a terminé son discours de remerciement par une citation inspirée par des musiciens de jazz: « Tout ce que nous avons, où que nous soyons, transforme-le en quelque chose de beau. »

« Two Distant Strangers » prend le meilleur court métrage en direct

« Strangers » parle d’un homme noir qui est coincé dans une boucle temporelle en revivant un incident mortel avec un flic, et après avoir parlé de violence policière, l’écrivain / co-réalisateur Travon Free a cité James Baldwin dans son discours d’acceptation: « Je viens de demander que vous ne soyez pas indifférent à notre douleur. «

‘Sound of Metal’ remporte l’Oscar du meilleur son (bien sûr)

Allez maintenant, honte à toi si tu n’avais pas ça dans ta réserve d’Oscar. C’était un cadeau pour l’étude étonnante et innovante des personnages sur la communauté sourde.

Chloé Zhao entre dans l’histoire en tant que première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur

Comme prévu, Zhao remporte l’Oscar du meilleur cinéma pour « Nomadland » et se souvient d’une phrase qui comptait beaucoup pour elle en grandissant en Chine en jouant à des jeux de mots avec son père: « Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons. » Zhao, la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur (après Kathryn Bigelow pour « The Hurt Locker » en 2009), a demandé à la foule de s’accrocher à la bonté de l’autre. « Même si cela peut parfois sembler le contraire est vrai, j’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés partout dans le monde. »

« Ma Rainey’s Black Bottom » remporte les Oscars de coiffure / maquillage et de conception de costumes

Le monde de « Ma Rainey » avait l’air si beau, et deux des principales récompenses techniques sont attribuées au drame musical Netflix mettant en vedette Viola Davis en tant que chanteuse de blues enflammée. Les coiffeurs Mia Neal et Jamika Wilson sont les premiers nominés Black (et maintenant gagnants) dans la catégorie, et Neal a célébré « briser ce plafond de verre » pour les personnes de couleur en acceptant son Oscar. Un peu d’histoire: la costumière de « Ma Rainey », Ann Roth, devient la plus vieille lauréate d’un Oscar à 89 ans.

Daniel Kaluuya remporte le premier Oscar, nommé meilleur acteur de soutien

L’acteur de « Judas et le Messie noir » a couru la table tout au long de la saison des récompenses jusqu’à la gloire des Oscars pour avoir joué le président du Black Panther Party Illinois, Fred Hampton. Il a partagé le prix avec ses camarades de casting et ses cinéastes, et a également honoré Hampton: « Frère, quel homme. Comme nous sommes bénis d’avoir vécu toute une vie là où il a existé. Merci pour votre lumière. … Merci beaucoup pour me montrant moi-même. » Il a également trouvé du temps pour embarrasser les membres de la famille: « Ma mère, mon père, ils ont fait l’amour, c’est incroyable. »

Le meilleur film international va à ‘Another Round’

Si vous avez vu les scènes de Mads Mikkelsen danser avec une bière, c’est de ce grand film danois édifiant qui est maintenant lauréat d’un Oscar. «C’est quelque chose que j’ai toujours imaginé depuis mes 5 ans», déclare le réalisateur Thomas Vinterberg dans son discours de remerciement. « Maintenant, je suis là. C’est réel. » Il remercie également sa star: « Mads, tu nous as donné le meilleur de toi ». Vinterberg pleure en parlant de la mort de sa fille avant de tourner le film, dans lequel elle était censée jouer un rôle: « Nous avons fini par faire ce film pour elle, son monument. »

« The Father » décroche les honneurs de scénario adapté pour Florian Zeller

«C’est une si grande joie et un si grand honneur», déclare le réalisateur et co-scénariste français Florian Zeller, qui a adapté le drame sur un homme atteint de démence à partir de sa propre pièce avec Christopher Hampton. Zeller a également remercié sa star, Anthony Hopkins: « J’ai écrit le scénario pour lui. Pour moi, c’est le plus grand acteur vivant. »

Emerald Fennell remporte le meilleur scénario original pour ‘Promising Young Woman’

Le cinéaste britannique obtient le premier prix de la soirée. « Je ne pensais pas que cela arriverait un jour », dit Fennell, levant son prix: « Il est si lourd et si froid. » Elle crie Zack Morris de « Saved by the Bell » en essayant de ne pas pleurer, ainsi que son casting et son équipe. « Ils m’ont juste fait bien paraître. »

Regina King lance les choses pour commencer les Oscars

Le réalisateur de « One Night in Miami » commence le spectacle un peu politique – « Si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière (avec le procès Derek Chauvin), j’aurais peut-être échangé des talons contre des bottes de marche », dit-elle – mais ensuite comment les films nous ont aidés au cours de la dernière année pandémique. Elle décrit tous les masques et protocoles qu’ils mettent en place pour présenter les Oscars comme un film et laisse entendre que la nuit sera une célébration d’une «famille créative de conteurs».

HER joue le funky ‘Fight for You’, célèbre Fred Hampton

La musicienne lauréate d’un Grammy commence à la batterie, puis prend un micro pour chanter son morceau nominé de « Judas and the Black Messiah ». Elle est soutenue par un grand groupe et des danseurs masqués levant les poings à la Daniel Kaluuya dans le rôle de Hampton, le chef du Black Panther Party dont les paroles sont également célébrées pendant la représentation.

Leslie Odom Jr.est la chanteuse musicale des Oscars avec « Speak Now »

L’interprète lauréat d’un Tony a été choisi pour Sam Cooke dans « One Night in Miami » – et a joué Aaron Burr dans « Hamilton » – donc vous savez qu’il a des pipes. Et le double nominé aux Oscars (pour la chanson et l’acteur de soutien) le tue à nouveau sur le chant d’avant-spectacle « Speak Now » de « Miami ». En espérant qu’il soit de retour ici tôt que tard pour divertir un public de l’Académie.

Celeste dit « Hear My Voice » aux masses

Le prochain sur le défilé des nominés de la chanson originale était l’air du meilleur candidat à l’image d’Aaron Sorkin « The Trial of the Chicago 7. » L’auteure-compositrice-interprète britannique Celeste chante, son partenaire d’écriture Daniel Pemberton joue du piano et la mélodie soul de retour est éblouissante.

Diane Warren de retour dans le mix Oscar avec ‘Io Si’

Laura Pausini obtient un petit orchestre – plus la légendaire compositrice Diane Warren au piano – pour sa performance de la chanson originale nommée «Io Si» (de «The Life Ahead»). Peut-être que c’est la soirée chanceuse de Warren: elle a été nominée pour 12 Oscars (retour à « Nothing’s Gonna Stop Us Now » de « Mannequin » de 1987) mais cherche toujours sa première victoire.

‘Husavik’ est la chanson islandaise pour vous donner toutes les sensations

« Concours Eurovision de la chanson: The Legend of Fire Saga » n’était pas bon pour beaucoup, mais il nous a donné le nominé de la chanson originale « Húsavík ». La chanteuse suédoise Molly Sandén a enregistré sa performance d’avant-spectacle à Húsavík, en Islande, et si vous n’aimiez pas sa chorale d’enfants en pulls, vous n’auriez peut-être pas d’âme.

Les gars intensifient cette année sur le tapis rouge

Habituellement, les femmes sont les plus glamour sur le tapis, mais le contingent de mecs de 2021 l’a fait, du smoking doré de Leslie Odom Jr. au costume rose de Colman Domingo en passant par l’adorable Alan Kim, qui porte des chaussettes cool. Découvrez tous les meilleurs looks dans notre galerie de tapis rouge.

Une victoire à Viola Davis ferait l’histoire des Oscars

Davis, qui joue le titre de la chanteuse de blues de « Ma Rainey’s Black Bottom », serait la première femme noire à remporter deux victoires dans les catégories d’acteur si elle remportait la meilleure actrice. (Elle avait précédemment remporté en 2017 pour « Fences ».) Il n’y a cependant pas de favori dans sa course, en tant que multiple lauréate d’un Oscar Frances McDormand (« Nomadland »), Carey Mulligan (« Promising Young Woman ») et Andra Day (« The United States vs Billie Holliday « ) ont tous remporté les honneurs cette saison.

Oscar honorera-t-il le regretté Chadwick Boseman?

La plupart des signes indiquent «oui»: après sa performance acclamée dans «Ma Rainey’s Black Bottom» de Netflix, Boseman est le favori du meilleur acteur – et ne serait que le troisième lauréat par intérim posthume de l’histoire des Oscars – bien que le thespian Anthony Hopkins de «The Father» apparaît comme un spoiler.

‘Nomadland’ est préféré pour la meilleure image

Peut-être que les experts et les électeurs des Oscars manquent juste le voyage mais le road-trip de Chloé Zhao « Nomadland » semble être en pole position pour la meilleure photo. Cependant, il fait face à la concurrence du drame de salle d’audience d’Aaron Sorkin « Le procès du Chicago 7 », de l’histoire de la famille coréenne « Minari » et du thriller de vengeance « Promising Young Woman » avec Carey Mulligan.

