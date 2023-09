Yug, le fils d’Ajay Devgn, fête son anniversaire avec les paparazzi, disent les internautes : « On dirait un bon garçon, j’espère qu’il ne deviendra pas comme… »

Ajay Devgnle fils Youg Devgn a été vu en train de célébrer son 14e anniversaire avec les paparazzi, et son attitude de bon enfant gagne les cœurs. Les gens sont très impressionnés par l’attitude du petit garçon et espèrent seulement qu’il ne se révèlera pas arrogant comme sa sœur aînée, Nysa Devgn. Eh bien, chacun pour soi, Nysa est une enfant star chérie, et son comportement avec Papa est tout à fait admirable, et nous aimons ce qu’elle est. En parlant de Yug, il va certainement battre son père superstar, Ajay Devgn, en termes de look. Le message d’anniversaire d’Ajay pour son fils Yug est le fils de chaque père ; la superstar est devenue émue et a seulement insisté pour que son fils grandisse lentement. Eh bien, tous les parents le souhaitent. Non?