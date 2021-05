Yuan Longping, dont le riz hybride a contribué à nourrir le monde, meurt à 90 ans

À partir de la fin des années 1950, ses recherches ont été stimulées davantage par le Grand bond en avant, une campagne gouvernementale visant à amener l’industrie à la campagne, ce qui a entraîné une famine catastrophique et des dizaines de millions de morts. «À cette époque, le grain était encore plus précieux que l’or», a déclaré M. Yuan au China Daily dans une interview en 2011. «Je n’ai jamais eu l’estomac plein pendant cette période, et ce souvenir amer est inoubliable.»