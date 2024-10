Yu-Gi-Oh! Le jeu Early Days Collection révèle 3 titres supplémentaires, sortie le 27 février – Actualités

Yu Gi Oh ! L’âme du duelliste éternelle , Yu Gi Oh ! Les cartes sacrées , Yu Gi Oh ! Reshef de destruction

Konami a annoncé jeudi qu’il publierait son Yu Gi Oh ! Collection Premiers Jours jeu pour Nintendo Switch et PC via Vapeur dans le monde entier le 27 février 2025. La société a également révélé que la collection comprendra les jeux suivants initialement sortis sur Game Boy Advance : Yu Gi Oh ! L’âme du duelliste éternelle , Yu Gi Oh ! Les cartes sacrées et Yu Gi Oh ! Reshef de destruction .

Image via Konami © 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, Konami, Konami Digital Entertainment

Le jeu en collectera plusieurs au début Yu Gi Oh ! des jeux pour commémorer Yu Gi Oh ! 25e anniversaire du jeu de cartes à collectionner. La collection comprendra Yu-Gi-Oh! Duel de monstres 4 : Senki, duelliste Saikyō ( Yu-Gi-Oh! Duel de monstres 4 : Bataille des grands duellistes ) Yu-Gi-Oh! Duel de monstres 6 : Expert 2 , Yu-Gi-Oh! Duel de monstres , Yu-Gi-Oh! Duel de monstres II : Histoires de duels sombres et Yu Gi Oh ! Histoires de duels sombres .

La collection comprendra une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde/chargement ainsi qu’un support en ligne pour Yu-Gi-Oh! Duel de monstres 4 : Bataille du Grand Duelliste . Certains titres seront mis à jour avec une assistance en ligne après la sortie.

Le site Web anglais du jeu avait précédemment révélé que son édition physique comprendrait l’une des deux cartes aléatoires Quarter Century Secret Rare Harpie’s Feather Duster. Le site Web indique que les cartes ne sont disponibles qu’en Amérique et en Europe et qu’il y aura une version différente des cartes bonus au Japon.

Divertissement numérique Konami a récemment annoncé la création de son propre studio d’animation, Animations Konami . Le studio a lancé sa première animation, le « Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes Les Chroniques » court métrage d’animation pour marquer le 25e anniversaire du jeu.

Source: Konami