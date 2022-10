‘Yu-Gi-Oh!’ le créateur est mort en essayant de sauver une femme, une jeune fille : rapport

Un nouveau rapport dit “Yu-Gi-Oh!” La mort du créateur Kazuki Takahashi en juillet est survenue après qu’il ait tenté de sauver un enfant, une femme et un soldat américain d’un courant de déchirure perfide au large des côtes du Japon.

Mercredi, Stars and Stripes a rapporté que Takahashi n’était pas mort en faisant de la plongée avec tuba comme le disaient les premiers rapports. Au lieu de cela, Takahashi a tenté d’aider le major Robert Bourgeau dans le sauvetage, “à l’insu de l’Américain, et s’est noyé dans le processus, a déclaré Bourgeau peiné à Stars and Stripes le 3 octobre.”

« Vous jouez beaucoup à ce jeu du « et si », a dit Bourgeau. “Ce type a eu un impact énorme sur le monde.”

Bourgeau a réussi à sauver physiquement la femme et l’enfant et a pu guider verbalement le soldat vers la sécurité, rapporte le New York Post.

Le corps de Takahashi, 60 ans, a été retrouvé flottant à environ 300 mètres au large d’Okinawa, par une personne dirigeant une entreprise de loisirs nautiques, selon un responsable de la station des garde-côtes de Naha à Nago.

Le corps montrait des signes d’attaque par une créature marine, peut-être des requins, a déclaré le responsable.

Takahashi a été identifié après que la police d’une autre partie d’Okinawa a contacté les garde-côtes, affirmant qu’une voiture de location avait été retrouvée abandonnée sur une plage. La voiture avait un permis de conduire, confirmant l’identité. Le vrai prénom de Takahashi était Kazuo. Sa famille a été contactée et l’a identifié, a déclaré le responsable des garde-côtes.

“Yu-Gi-Oh!” a fait ses débuts dans le magazine Shonen Jump en 1996, est devenu un succès, se vendant à plus de 40 millions d’exemplaires sous forme de manga, bien que le nombre de cartes sorties dans le monde soit bien plus important, se chiffrant par milliards.

Le jeu de cartes officiel a été mis en vente en 1999. Une émission de télévision et des jeux vidéo, ainsi que des figurines et des jouets, faisaient également partie de la franchise.

Le succès de “Yu-Gi-Oh!” en Occident était similaire à celle d’autres animations et jeux japonais comme Pokémon.

“C’est un héros”, a déclaré Bourgeau à propos de Takahashi. “Il est mort en essayant de sauver quelqu’un d’autre.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.