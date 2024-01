L’équipe des médias sociaux du YSRCP USA célèbre la croissance sans précédent de l’Andhra Pradesh sous Jagan Garu et appelle à la participation des bénévoles.

L’équipe des médias sociaux du YSRCP USA est fière de souligner les progrès extraordinaires réalisés par l’Andhra Pradesh sous la direction dynamique et fondée sur des principes du ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, affectueusement connu sous le nom de Jagananna.

Le parcours de l’État vers une croissance et une prospérité sans précédent a été marqué par une multitude de projets ambitieux et transformateurs. Avec Jagan Garu à sa tête, l’Andhra Pradesh a lancé la construction de quatre ports ultramodernes et de 10 ports de pêche, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de dynamisme commercial et économique.

La création de 17 nouvelles facultés de médecine, dont 11 sont déjà opérationnelles, marque une étape importante dans l’amélioration de l’éducation et des services de santé. En outre, un énorme investissement de 42 236 crores d’euros dans le développement routier en seulement quatre ans dépasse largement les 24 792 crores d’euros alloués au cours des cinq années précédentes, démontrant un modèle de gouvernance transparent et efficace, libre des griffes de la corruption. .

L’État a également obtenu près de 70 000 crores d’euros de nouveaux investissements, démontrant un environnement solide et favorable aux entreprises. Ces mesures ont non seulement positionné l’Andhra Pradesh comme la « capitale cool » de l’Inde en attirant les principaux fabricants de systèmes de climatisation, mais en ont également fait une plaque tournante animée pour diverses industries. Le classement constant de l’État en tant que région numéro un pour la « facilité de faire des affaires » pendant trois années consécutives témoigne de l’engagement inébranlable du gouvernement à créer un écosystème d’affaires à la fois solide et accueillant.

Parmi les initiatives de Jagan garu, le programme « Nadu-Nedu » occupe une place de choix, qui a redéfini l’infrastructure éducative dans tout l’État. Ce programme a considérablement amélioré les installations scolaires, améliorant directement l’expérience éducative d’innombrables enfants.

L’introduction des Secrétariats a changé la donne en matière de gouvernance, augmentant l’accessibilité des services gouvernementaux pour tous, indépendamment de la caste, de la religion et de la région, actualisant ainsi la vision du Mahatma Gandhi de Grama Swarajyam et servant de phare pour d’autres États cherchant à mettre en œuvre réformes similaires.

Dans un effort résolu pour garantir que les services de santé atteignent chaque individu, le programme « Aarogya Suraksha » est un pilier des initiatives sociales de Jagan garu, incarnant le principe selon lequel les soins de santé sont un droit fondamental. De plus, le dévouement inébranlable du YSRCP à son programme électoral est évident, avec plus de 98 % des promesses mises en œuvre – une indication claire de l’intégrité et de la détermination du gouvernement.

Les sondages prévoient une victoire écrasante de YS Jagan aux prochaines élections. Néanmoins, l’équipe des médias sociaux du YSRCP USA souligne : « Il est de notre devoir solennel de lutter pour une victoire sans équivoque de 175/175 sièges afin d’honorer dûment notre respecté ministre en chef Jagan garu. À l’ère du numérique, les médias sociaux sont devenus un champ de bataille crucial où se forme l’opinion publique, et négliger leur influence peut entraîner des conséquences importantes.

L’équipe des médias sociaux du YSRCP USA lance un appel à des volontaires proactifs pour rejoindre cette révolution numérique, faire partie de l’équipe gagnante et mener CM Jagan garu vers une victoire sans précédent dans l’histoire de l’Andhra Pradesh et de l’Inde. Le mouvement est plus qu’une campagne politique ; c’est un engagement à défendre les valeurs progressistes qui ont été le fondement du récent succès de l’Andhra Pradesh.

Les bénévoles sont l’élément vital de cet effort, et l’équipe des médias sociaux du YSRCP USA invite chaleureusement ceux qui sont prêts à contribuer à ce voyage historique. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour devenir un champion des médias sociaux et jouer un rôle actif dans l’élaboration de l’avenir de l’Andhra Pradesh.

Pour plus d’informations et pour rejoindre les rangs des bénévoles des médias sociaux du YSRCP, visitez : https://docs.google.com/forms/d/1UpX2NRrAUlBSiNF4_BkZTJ7pKI_e0zSG1tX-cHV6qvE/viewform?ts=659b3b09&edit_requested=true&fbzx=-1381703745716594852

Ensemble, nous continuerons de bâtir sur les bases solides de prospérité, de bien-être social et de gouvernance posées par Jagan garu pour l’État d’Andhra Pradesh.

