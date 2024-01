YSG apporte une ambiance boutique-hôtel à la maison familiale de Sydney

Le studio d’intérieurs YSG a modernisé une maison dans la banlieue de Mosman à Sydney pour présenter des intérieurs « somptueux mais tranquilles » qui s’apparentent davantage à ceux d’un hôtel de luxe.

La maison de trois étages avait auparavant des murs gris ternes et des cloisons mal placées, mais elle présente désormais des pièces reliées de manière plus cohérente et finies dans un somptueux mélange de matériaux.

“Nos clients voulaient une maison qui ressemble à un hôtel de charme avec une intensité tonale somptueuse mais tranquille, riche en substance, sans garnitures excessives”, YSG expliqué.

“Nous avons plongé en profondeur, le transformant en un havre tactile avec des coins de répit parmi des espaces qui fluctuent librement.”

Le studio a commencé par reconfigurer le premier étage de la maison pour faire place à davantage d’espace de divertissement extérieur.

Une alcôve en verre qui faisait saillie dans le balcon a été supprimée, laissant place à une grande table où les clients peuvent s’asseoir et admirer la vue sur le port voisin.

Le balcon agrandi signifie qu’il y a désormais moins de place à l’intérieur. Mais YSG a contourné ce problème en supprimant la cloison encombrante de la cuisine et les deux cloisons qui encadraient autrefois son îlot de petit-déjeuner.

La cuisine rénovée comprend désormais un comptoir noir recouvert de marbre cuiré et de carreaux de mosaïque chatoyants.

Des carreaux de mosaïque noire recouvrent également une partie du sol et du manteau de cheminée du salon, ce qui a amené le studio à surnommer le projet Black Diamond.

“Combinés aux planchers et au plafond en bois sombre, ils offrent un répit à l’abri de l’éblouissement brillant et de l’activité frénétique du port, permettant à la pièce d’adopter une approche tournée vers l’intérieur”, a déclaré YSG.

Le salon était habillé d’un fauteuil pivotant dodu crème et d’un canapé en laine d’alpaga fini dans la même couleur lilas que les fleurs des jacarandas qui entourent la maison.

Une table en bois sur mesure est la pièce maîtresse de la salle à manger. Il se trouve à côté d’une cloison constituée de blocs de verre fumé, construite par YSG autour de trois entretoises en acier qui fournissent désormais un support structurel à la place d’un mur solide.

YSG conçoit un penthouse ludique à Sydney pour les nids vides

Une cage d’escalier lavée en plâtre mène au deuxième étage de la maison et est baignée de lumière naturelle via une façade en briques de verre nouvellement installée. Certaines de ces briques sont fabriquées à partir de verre jaune, choisi par YSG pour refléter la « disposition ensoleillée » de la maison.

Les marches inférieures de l’escalier ont été noircies pour compléter le carrelage noir qui apparaît dans tout le premier étage, tandis que les marches supérieures sont fabriquées à partir de bois clair pour signaler un changement d’espace.

Le dernier étage de la maison abrite la chambre principale, accessible par une porte recouverte de travertin Rosso. Le lit est positionné au centre de la pièce, adossé à une nouvelle cloison basse.

Derrière lui, le studio a installé des rangements supplémentaires et a aménagé une nouvelle entrée vers le dressing, qui n’était auparavant accessible que depuis la salle de bains.

Un papier peint géométrique en raphia tapisse le devant de toutes les armoires, complétant les teintes chaudes et naturelles qui caractérisent le reste de la pièce.

La chambre mène à un coin incurvé qui contenait autrefois un fouillis de meubles, mais qui dispose désormais d’un bureau en bois et d’un spectaculaire banquet recouvert de boucles qui s’enroule autour de son périmètre extérieur.

Le projet a également permis à YSG de réduire la taille de la salle de jeux pour enfants au rez-de-chaussée de la maison afin d’agrandir la buanderie.

Une chambre d’amis à ce niveau a été transformée en bureau et finie avec des meubles vert d’eau.

À l’extérieur, le studio a remplacé la terrasse patinée par un « pavage fou » composé de dalles dentelées de pierre pâle et a construit un lit de repos rembourré en porte-à-faux au-dessus de la piscine.

D’autres éléments amusants de la maison incluent la salle d’eau du rez-de-chaussée, recouverte de haut en bas de marbre rosé de Tiberio, et la porte de la cave à vin avec ses hublots orange mandarine qui donnent un aperçu des bouteilles à l’intérieur.

YSG est à l’origine de la conception de plusieurs résidences à Sydney. Il y a Budge Over Dover, une maison tactile ornée de briques, de laiton et de plâtres colorés, et le penthouse ludique Dream Weaver, conçu pour s’adapter à l’esthétique post-confinement plus audacieuse du propriétaire.

La photographie est de Anson intelligent.

Crédits du projet :

Aménagement intérieur et style : YSG

Constructeur: Projets Promena