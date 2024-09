YSG ajoute des éléments de style années 1970 à l’intérieur du café Superfreak de Sydney

Le studio australien YSG a ajouté des sièges recouverts de moquette, un sol en liège et une peinture verte brillante au café Superfreak à Sydney.

Situé dans la banlieue de Marrickville, l’espace a été transformé d’une usine de crème glacée en un studio de pilates, situé à l’arrière et à l’ Super monstre café sur le front de rue.

S’appuyant sur une esthétique décontractée des années 1970, YSG a opté pour une palette de couleurs composée de jaunes sable pâle, de verts avocat et de tons bruns terreux profonds.

Les rideaux de café à carreaux marron et verts, ainsi que les meubles vintage, notamment une table basse en bois recouverte de carrelage et des chaises de salle à manger en bois provenant du marché en ligne 1stDibs, contribuent à l’ambiance rétro.

À gauche de l’entrée, une grande banquette en bois en forme de U, réalisée en menuiserie d’érable, délimite la zone d’assise principale. Elle était recouverte d’un tapis marron doux, souvent associé aux intérieurs des années 1970.

Le siège profond et enveloppant de style banc est doté d’un espace de rangement intégré et d’un socle intégré contenant un tourne-disque et une cavité de rangement pour vinyle.

« Nos clients voulaient un espace où les locaux auraient envie de se retrouver », YSG La directrice Yasmine Saleh Ghoniem a déclaré à Dezeen : « Ils voulaient également permettre aux étudiants de Pilates de s’étirer confortablement après le cours. »

« Un élément clé était de construire des sièges en contrebas ressemblant à des salons via des banquettes qui créaient une enceinte confortable », a-t-elle poursuivi.

Remplaçant la décoration entièrement blanche, YSG a utilisé une peinture verte brillante pour les murs et le plafond entourant le comptoir de service en bois. Une lampe de style conçue par un artiste américain Casey d’automne repose sur le comptoir en bois.

« Possédant une expression enfantine d’une lampe Tiffany classique, nous lui avons accordé une place d’honneur à l’entrée à côté de la machine à café », a déclaré Ghoneim.

Ailleurs, le café est éclairé par une série de lanternes en papier de riz et d’appliques vintage associées à une applique murale angulaire de Olivia Bossy.

Le même matériau de tapis marron utilisé pour les sièges du salon a également été ajouté à l’extérieur d’un comptoir de cuisine ouvert et au dessus de ses sièges hauts.

Au-dessus du comptoir, le plafond et les étagères de rangement suspendues ont été peints en vert brillant.

Une fresque murale représentant une scène de jardin verdoyant par Creative Finish a été peinte sur l’espace de stockage et de réfrigération dissimulé derrière le bar, avec un miroir d’angle doré sur le côté.

Alors que les clients avaient initialement prévu de conserver la moquette marron pour le sol, YSG a opté pour un revêtement de sol en liège en raison de la nature de l’espace en tant que lieu d’accueil.

« En privilégiant l’intérêt tonal et textural, nous avons posé du liège scellé de couleur caramel spongieux sous les pieds, contribuant également à l’acoustique », a déclaré Ghoneim.

S’inspirant du concept intérieur, la façade du bâtiment a été peinte en vert avec une découpe de trappe à café côté rue incorporée pour les commandes à emporter.

La photographie est de Phillip Huynh.