Ys X: Nordics obtient une démo avant sa sortie sur Switch la semaine prochaine

Avant la sortie de Ys ​​X: Nordics la semaine prochaine, NIS America a annoncé une démo pour le Switch eShop et elle est disponible aujourd’hui. Cela sera suivi de la sortie complète du jeu la semaine prochaine sur 25 octobre 2024.

Dans cette démo, vous pourrez découvrir l’action de combat rapide, « une attaque et une défense puissantes », des attaques élémentaires avec Manaburst, une navigation « exaltante » et des batailles sur terre et sur mer en modes solo et duo.

NIS a également mentionné que si vous jouez à la démo maintenant, vos données de sauvegarde seront transférées vers le jeu complet lors de sa sortie.

« Mettez-vous dans la peau d’Adol Christin et de son improbable alliée, la pirate Karja Balta, dans la démo pleine d’action de Ys ​​X: Nordics ! Téléchargez-la dès maintenant sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC. Une entrée marquante dans le légendaire Ys série, Ys X: Nordics propose des combats exaltants et rapides, une histoire émouvante d’alliés improbables et une exploration navale à travers le vibrant golfe d’Obélia.

Dans notre revue, nous avons qualifié Ys X: Nordics de « génial » – lui attribuant huit étoiles sur dix et le recommandons vivement aux fans de la série.

Deux héros. Une aventure passionnante. Une mer de découvertes sans limites. Ys X : les pays nordiques arrivent le 25 octobre !