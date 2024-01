YS Sharmila prête serment en tant que chef du Congrès d’Andhra Pradesh et critique son frère Jagan Reddy

YS Sharmila a prêté serment en présence de hauts dirigeants du parti

Vijayawada :

YS Sharmila a prêté serment dimanche en tant que président du Comité du Congrès d’Andhra Pradesh, en présence de hauts dirigeants du parti et de centaines de cadres.

La nouvelle présidente de l’APCC a remercié les hauts dirigeants du Congrès, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et Mallikarjun Kharge, d’avoir reposé leur foi et de lui avoir confié cette responsabilité.

“YS Rajasekhara Reddy a occupé le poste de PCC (président) à deux reprises et est devenu ministre en chef à deux reprises. Encore une fois, croyant en l’enfant de Rajasekhara Reddy, YS Sharmila, le parti du Congrès, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, (Mallikarjun) Kharge et le les anciens du parti du Congrès ont confié cette responsabilité”, a déclaré Mme Sharmila.

Sans mâcher ses mots, Mme Sharmila a immédiatement lancé une attaque cinglante contre le YSRCP au pouvoir, dirigé par son frère et ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, et contre le TDP.

Elle a affirmé qu’il n’y avait eu aucun développement dans l’Andhra Pradesh au cours des cinq dernières années sous le gouvernement du YSRCP, et cinq ans auparavant sous le règne du TDP.

Mme Sharmila a allégué que les gouvernements du YSRCP et du TDP avaient poussé l’Andhra Pradesh à s’endetter lourdement d’environ Rs 10 lakh crore.

S’en prenant à Jagan Mohan Reddy, elle a déclaré que le gouvernement en place n’avait pas les fonds nécessaires pour construire des routes ou même pour payer les salaires des employés.

Le président de l’APCC s’est demandé si l’Andhra Pradesh avait une capitale ou des fonds pour en construire une et a ajouté qu’aucune ville de l’État ne dispose d’une installation de métro.

Selon Mme Sharmila, l’Andhra Pradesh a connu une augmentation de 100 pour cent des atrocités contre les Dalits et des extractions illégales de sable menées par une mafia.

Notant que l’État n’a pas reçu de statut spécial même 10 ans après la bifurcation, elle a comparé l’Andhra Pradesh à l’Himachal Pradesh et a souligné que ce dernier avait réussi à attirer plusieurs industries après avoir obtenu un statut spécial.

Mme Sharmila a déclaré que Jagan Mohan Reddy s’était battu pour un statut spécial pour l’État tant qu’il était dans l’opposition, mais qu’il ne l’avait pas fait après être devenu ministre en chef.

Tenant le YSRCP et le TDP également responsables du fait que l’Andhra Pradesh n’ait pas obtenu de statut spécial, elle a déclaré que les deux partis étaient devenus les comparses du BJP et s’étaient rendus à lui et que tous deux étaient « les deux faces d’une même médaille ».

Attaquant le BJP, elle a déclaré que même si le parti était au pouvoir depuis 10 ans au Centre et avait promis de créer deux millions d’emplois dans le pays chaque année, la question était de savoir si ne serait-ce qu’un lakh d’emplois avait été créé dans l’Andhra Pradesh au cours de cette période. la période.

Mme Sharmila a affirmé que tout vote en faveur du YSRCP ou du TDP serait un vote pour le BJP puisque les deux partis ont « soutenu » le parti safran dans toutes ses démarches.

Elle a appelé les deux partis à soutenir le BJP uniquement s’il accorde un statut spécial à l’Andhra Pradesh et reconnaît le projet Polavaram comme un projet national en finançant 90 pour cent de son coût.

Mme Sharmila a affirmé que Jagan Mohan Reddy était chrétien et qu’il était resté discret lorsque de nombreuses atrocités se produisaient contre les chrétiens à Manipur.

Elle a affirmé que son père Rajasekhara Reddy était un opposant virulent au BJP parce que c’était un parti communautaire qui « ne sait qu’attiser les passions religieuses et tirer des bénéfices de ces escarmouches ».

Mme Sharmila a lancé un appel ouvert à tous les fans et admirateurs de Rajasekhara Reddy à se joindre au Congrès.

Plus tard, le député de Mangalagiri A Ramakrishna Reddy, qui a récemment quitté le YSRCP, a rejoint le Congrès en présence de Mme Sharmila.

Pendant ce temps, le commissaire de police de Vijayawada, Kanthi Ratan Tata, a publié une déclaration précisant que le convoi de Mme Sharmila n’avait pas été bloqué par la police alors qu’elle se rendait au lieu de la prestation de serment sur Bandar Road.

Tata a déclaré que les arrêts temporaires subis par le convoi de Mme Sharmila étaient uniquement dus à la gestion de routine du trafic et qu’il n’y avait eu aucune interférence intentionnelle.

Par ailleurs, quelques dirigeants du Congrès ont organisé un bref sit-in de protestation sur la route du centre de Yenikapadu après qu’il ait été demandé au convoi de faire un détour.

