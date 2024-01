YS Sharmila lance une tirade contre son frère Jagan Mohan Reddy | Dernières nouvelles Inde

Dimanche, le nouveau président du Congrès d’Andhra Pradesh, YS Sharmila, a pris pour cible son frère et ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy, l’accusant de négliger le développement et de pousser l’État à s’endetter énormément.

YS Sharmila. (Déposer)

Sharmila, qui, en 2013, s’est présentée comme « une flèche tirée de l’arc de Jagananna » (frère Jagan) et a sorti un padayatra de 3 100 km de long dans l’État pour faire campagne pour son parti au Congrès YSR, a affirmé que l’Andhra Pradesh avait plongé dans une crise sans précédent au cours des cinq dernières années.

« Il n’y a pas d’argent à dépenser, même pour réparer les routes. Les employés du gouvernement de l’État n’ont pas reçu leurs salaires à temps. Le développement est passé au second plan. Il y a eu une forte augmentation des atrocités commises contre les Dalits. La mafia des mines et du sable règne en maître », a-t-elle affirmé, alors qu’elle s’adressait aux militants et aux dirigeants du parti à Vijayawada, après avoir pris ses fonctions de présidente du Comité du Congrès d’Andhra Pradesh (APCC).

Plus tôt, Sharmila est venue dans un cortège du parti du Congrès de l’aéroport de Gannavaram à Vijayawada. Elle s’est assise sur un dharna à Enikepadu, où la police a arrêté son convoi en déclarant qu’il n’y avait pas d’autorisation d’avancer avec autant de véhicules. Alors que la situation devenait tendue, la police a finalement autorisé son convoi.

Elle a également critiqué le précédent gouvernement du Telugu Desam Party (TDP) dirigé par N Chandrababu Naidu pour avoir hypothéqué les intérêts de l’État avec le Centre et ignoré le statut de catégorie spéciale accordé à l’Andhra Pradesh, qui, selon elle, aurait amené de nouvelles industries à l’État. grâce aux incitations du Centre, ce qui se traduit par des opportunités d’emploi massives pour les jeunes.

« Même Jagan, qui a soulevé un tollé à propos du statut de catégorie spéciale accordé à l’AP, n’a pas pris la peine d’entreprendre un quelconque mouvement contre le Centre pour avoir nié ce statut. Naidu et Jagan avaient tous deux trahi l’État. Étonnamment, tous deux apportent leur soutien au parti Bharatiya Janata (BJP) au Centre, qui a refusé le statut de catégorie spéciale à l’État », a-t-elle déclaré.

Elle a regretté que même après 10 ans de scission de l’État, l’Andhra Pradesh ne dispose pas d’une véritable capitale. « Naidu n’a pas achevé Amaravati, tandis que Jagan n’a pas réussi à construire ne serait-ce qu’une seule capitale, bien qu’il ait annoncé trois capitales pour l’État. Les deux gouvernements n’ont pas réussi à achever le projet Polavaram, même après 10 ans », a-t-elle ajouté.

Elle a allégué que même si Naidu avait élevé ₹2 lakh crore de prêts pendant son régime, les prêts en cours ont grimpé à plus de ₹10 lakh crore sous le gouvernement Jagan, y compris les emprunts hors budget. Pourtant, il n’y a aucun développement dans l’État. Pas une seule nouvelle industrie n’est apparue ces dernières années », a-t-elle affirmé.

Sans réagir directement aux remarques de Sharmila, le secrétaire général du parti YSR au Congrès, V Vijay Sai Reddy, a déclaré que les gens ne tomberaient pas dans le piège de la direction du Congrès. « En 2004 et 2009, AP a joué un rôle central dans la formation par le Congrès d’un gouvernement au Centre. Cependant, au moment de rendre la pareille, les besoins de l’AP ont été négligés par le Congrès. Les habitants de l’AP ont appris une dure leçon : pour une fois, ils feront confiance à un serpent mais pas au Congrès », a-t-il tweeté.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné entre les frères et sœurs ?

C’est la première fois que Sharmila, 51 ans, lance une tirade contre son frère Jagan, 53 ans, depuis que ce dernier est arrivé au pouvoir dans l’Andhra Pradesh en 2019. « Dans les prochains jours, elle élèvera la voix contre elle. frère, car elle a désespérément besoin d’un espace politique dans l’Andhra Pradesh, après n’avoir pas réussi à faire sentir sa présence à Telangana il y a quelques mois », a déclaré l’analyste politique Bhandaru Srinivasa Rao.

Sharmila nourrit des ambitions politiques depuis plus d’une décennie depuis que son frère Jagan Mohan Reddy a été envoyé en prison en mai 2012 dans une affaire présumée d’avoirs disproportionnés enquêtée par le Bureau central d’enquête (CBI).

Lorsque le tout nouveau YSRCP était en crise profonde après l’arrestation de Jagan, Sharmila s’est lancée dans un marathon padayatra le 18 octobre 2012 et l’a terminé le 4 août 2013, parcourant plus de 3 000 km à travers l’Andhra Pradesh.

Le padayatra a non seulement établi le YSRCP dans tous les coins et recoins de l’État, mais a également généré beaucoup de sympathie pour Jagan, lui conférant un énorme kilométrage, même s’il n’a pas pu accéder au pouvoir lors des élections de 2014 en raison de problèmes de bifurcation de l’État.

Mais Sharmila n’a obtenu aucune place dans le parti, car Jagan n’a pas permis aux membres de sa famille d’être actifs en politique. Bien que Sharmila ait pris une part active à la campagne lors des élections législatives de 2019, Jagan, arrivé au pouvoir, a refusé de lui accorder un quelconque poste au sein du parti ou du gouvernement.

“Apparemment, Jagan ne voulait pas d’un autre centre de pouvoir au sein du gouvernement ou du parti, car cela lui donnerait mauvaise réputation ainsi qu’à son gouvernement”, a déclaré l’analyste politique A Venkat Reddy.

Cela a conduit à une rupture dans la famille. Un dirigeant du YSRCP proche de la famille de Jagan a déclaré sous couvert d’anonymat qu’il y avait des différends entre Jagan et Sharmila au sujet de la répartition des propriétés. “Il a catégoriquement refusé de donner une quelconque compensation monétaire à Sharmila, en plus de rejeter sa demande de la nommer au Rajya Sabha”, a-t-il déclaré.

N’ayant pas d’autre choix, Sharmila a décidé de tenter sa chance dans la politique Telangana en lançant le parti YSR Telangana le 8 juillet 2021, mais il n’y avait absolument aucun preneur pour son parti. Elle a finalement dissous le parti après les élections législatives de Telangana en décembre et a fusionné le 4 janvier son parti avec le Congrès.

«Maintenant, elle espère insuffler un peu de vie au Congrès qui se bat pour sa survie dans l’Andhra Pradesh après la bifurcation. Mais elle aura peu d’importance dans la politique de l’AP et, tout au plus, son explosion contre Jagan fournira du matériel aux forces pro-TDP pour l’attaquer », a déclaré Bhandaru Srinivasa Rao.

