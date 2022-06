YRF partage un extrait de Deepika Padukone de la vidéo teaser, les internautes demandent aux créateurs de déposer la bande-annonce

Mettant en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans des rôles principaux, Pathaan est sûrement parmi les films les plus attendus de Bollywood. Le film a été officiellement annoncé le 2 mars avec une petite vidéo teaser annonçant sa date de sortie au 25 janvier 2023, un jour avant le Jour de la République l’année prochaine.

Le dimanche 19 juin, la maison de production Yash Raj Productions a pris son compte Instagram officiel et a partagé un extrait de Deepika Padukone de la vidéo teaser lancée plus tôt et les fans ont commencé à leur demander de publier la bande-annonce de Pathaan dans la section des commentaires.

Les internautes ont réagi au clip et ont écrit des commentaires tels que « Bus trailer de do yaar », « Trailer launch kardo please », « Please upload teaser or poster of #Pathaan on 25 June 2022 when #Srk will complete his 30 years in Bollywood » , « Trailer kab aa raha hai, bata do jaldi », « Apportez le teaser » et plus encore.

LIRE | L’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, réagit au look Pathaan de l’acteur





Shah Rukh Khan sera de retour en force l’année prochaine puisque ses trois films devraient sortir en 2023. Le premier est Pathaan dirigé par Siddharth Anand, qui a livré le plus gros blockbuster pour YRF en 2019 – War avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff. Pathaan marque le retour de SRK sur grand écran après cinq ans alors que sa dernière version Zero est sortie en 2018.

La prochaine étape est Jawan d’Atlee dont le premier regard a montré Shah Rukh Khan avec un visage bandé et a causé des ravages sur Internet. Prévu pour sortir le 2 juin 2023, le film présente Nayanthara face à SRK en tête. La superstar a récemment assisté à son mariage avec Vignesh Shivan à Mahabalipuram.

Le troisième film de SRK qui sortira l’année prochaine est Dunki de Rajkumar Hirani. Comédie sociale sur fond d’immigration, elle met en scène Taapsee Pannu dans le rôle principal. Dunki est la sortie de Noël car il devrait sortir en salles le 22 décembre 2023 et se heurtera à Bade Miyan Chote Miyan d’Akshay Kumar-Tiger Shroff.