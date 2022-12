YRF abandonne le nouveau look de Shah Rukh Khan, les internautes demandent aux créateurs de sortir la première chanson Besharam Rang

Pathaan est l’une des sorties les plus attendues de Bollywood, car le film marque le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après quatre ans et un mois depuis le dernier film à part entière de l’acteur, Zero, sorti en 2018. L’acteur de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone. et John Abraham dans les rôles principaux.

Le mardi 6 décembre, la maison de production Yash Raj Films a partagé le nouveau look de Shah Rukh du film dans lequel la superstar est vue tenant un fusil de chasse avec style. La photo était sous-titrée : “Il a toujours un fusil de chasse pour se battre ! #Pathaan Célébrez #Pathaan avec #YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous. Sortie en hindi, tamoul et télougou.”





Dès que la photo a été partagée, les internautes de la section des commentaires ont commencé à demander aux créateurs de supprimer la première chanson qui aurait été intitulée Besharam Rang. Le titre de la chanson est à la mode sur Twitter depuis quelques jours après que le réalisateur a confirmé que l’équipe prévoyait de sortir quelques chansons avant la bande-annonce.

La chanson a été présentée dans quelques images fixes du teaser du film qui a été lancé le jour de l’anniversaire de King Khan le 2 novembre. La bande originale de Pathaan a été composée par Vishal-Shekhar, qui a composé des morceaux à succès comme Ghungroo, Bang Bang, Khuda Jaane et Tujhe. Bhula Diya pour les précédents films de Siddharth Anand.

Pathaan devrait sortir en salles le 25 janvier, un jour avant le Jour de la République. Ainsi, le film disposera d’un long week-end de cinq jours pour enregistrer une bonne ouverture au box-office. Outre les trois principaux protagonistes, Ashutosh Rana et Dimple Kapadia joueront des rôles clés. Salman Khan fera une apparition cruciale dans le film, qui, selon la rumeur, mettrait également en vedette Hrithik Roshan dans la séquence post-crédit mettant en scène l’univers d’espionnage de Yash Raj Films combinant les personnages centraux de Pathaan, Tiger et War.