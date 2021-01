YPO et l’initiative des Nations Unies pour les femmes HeForShe s’associent pour développer et promouvoir une communauté d’alliés mondiaux de la direction générale afin d’avoir un impact positif sur l’égalité des sexes.

NEW YORK, 8 janvier 2021 / PRNewswire-PRWeb / – YPO, la communauté mondiale de leadership de plus de 29000 directeurs généraux dans plus de 140 pays, et l’initiative des Nations Unies pour les femmes HeForShe ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’associent pour développer et encourager une communauté de impact sur l’égalité des sexes.

ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, s’emploie à développer et à faire respecter des normes et à créer un environnement dans lequel chaque femme et fille peut exercer ses droits humains et réaliser son plein potentiel. Créé en 2014, par les Nations Unies, le mouvement de solidarité HeForShe pour l’égalité des sexes propose une approche systématique et une plateforme ciblée sur laquelle les hommes et les garçons peuvent s’engager et devenir des agents de changement vers la réalisation de l’égalité des sexes.

«YPO est fier aujourd’hui de devenir un défenseur mondial de l’initiative HeForShe d’ONU Femmes», a déclaré Xavier Mufraggi, PDG de YPO. « Nos membres sont unis par la conviction que les entreprises sont une force pour le bien, et ce partenariat est une reconnaissance importante que le leadership du secteur privé jouera un rôle essentiel dans la réalisation de l’égalité des sexes à grande échelle. »

L’un des principaux tenants de cette nouvelle relation sera la mise en place d’une recherche révolutionnaire autour du parcours du directeur général mondial à travers le prisme de l’égalité des sexes. Les informations recueillies permettront de comparer les opportunités et les défis existants et de révéler des solutions concrètes pour favoriser efficacement l’égalité des sexes à tous les niveaux de l’entreprise.

« Nous sommes ravis d’accueillir YPO dans la famille HeForShe », a déclaré Edward Wageni, responsable mondial de HeForShe. « Ce partenariat unique répondra à notre objectif commun de générer des produits de connaissance exploitables dans l’espace de l’égalité des sexes et en particulier sur le rôle des hommes. »

En outre, YPO et HeForShe créeront des programmes d’apprentissage virtuel co-marqués et des outils de discussion pour les membres de YPO afin d’explorer l’impact des rôles de genre et l’importance de traiter l’égalité des sexes. Les bureaux locaux d’YPO et d’ONU Femmes se connecteront également pour de nouvelles opportunités de collaboration et d’alliance.

YPO est la communauté mondiale de leadership de plus de 29 000 directeurs généraux dans 142 pays qui sont liés par la conviction partagée que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a obtenu un succès important en matière de leadership à un jeune âge. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations contribuant 9 billions USD en revenus annuels. Les membres de YPO s’inspirent et se soutiennent mutuellement grâce à l’apprentissage par les pairs et des expériences exceptionnelles dans une communauté inclusive de partage ouvert et de confiance. Visitez ypo.org pour en savoir plus.

Créé par ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le mouvement de solidarité HeForShe pour l’égalité des sexes offre une approche systématique et une plateforme ciblée où un public mondial peut s’engager et devenir des agents de changement pour la réalisation de l’égalité des sexes dans notre durée de vie. HeForShe invite les gens du monde entier à s’unir en tant que partenaires égaux pour élaborer une vision partagée d’un monde égalitaire entre les sexes et mettre en œuvre des solutions spécifiques et localement pertinentes pour le bien de toute l’humanité. Pour plus d’informations, visitez http://www.HeForShe.org/en.

