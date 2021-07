YouTuber visite la ville la plus froide du monde

Si vous recherchiez un véritable « Into the Wild », moins la fin tragique, alors la chaîne YouTube du réalisateur de documentaires indépendant Cenet est l’objet de vos rêves. Sa chaîne YouTube « Discover with Cenet » est idéale pour les passionnés de voyage. Ses vidéos parlent de « des lieux uniques qui ne sont pas connus de beaucoup » et de les découvrir « avec une approche globale ». Récemment, le YouTuber a visité la ville la plus froide du monde. Iakoutsk, la ville la plus froide est située en Russie.

« Je suis dans la ville la plus froide de la planète ; Iakoutsk, qui se trouve en Iakoutie / Sibérie / Russie. La température de l’air la plus basse jamais enregistrée ici est de -96°F (71°C) », explique Cenet dans la légende de sa vidéo.

Tout au long de la vidéo, Cenet explique l’énorme gaspillage d’énergie qui accompagne des conditions météorologiques aussi extrêmes, par le fait que les moteurs des voitures continuent de fonctionner même lorsqu’il n’y a personne à l’intérieur. Il montre qu’une voiture a continué à rouler sans personne sur le siège du conducteur, et même les gaz d’échappement étaient gelés. La plupart des habitants de la ville ont des garages chauffés. Les maisons de la ville ont également un style d’architecture complètement différent, selon le YouTuber. Il a également montré comment certaines personnes dans la ville sont capables de stocker leurs viandes ou autres denrées périssables simplement en les suspendant au rebord de leurs fenêtres.

À un moment donné de la vidéo de près de 17 minutes, Cenet montre la couverture de glace de 100 pieds d’épaisseur sous ses chaussures. On montre une femme enlevant ses gants pendant une minute et ses doigts commencent immédiatement à blanchir à cause du manque de circulation sanguine. Lors de sa visite, la température était de -50 degrés Celsius. Il montre comment l’eau bouillante, lorsqu’elle est jetée, gèle immédiatement dans l’air.

La vidéo regorge de visuels époustouflants de rues couvertes de glace et de routes sombres et brumeuses avec une mauvaise visibilité. Pour souligner l’étendue du froid, Cenet montre comment une banane laissée à l’extérieur peut servir de marteau qu’il utilise pour enfoncer un clou dans un bloc de bois. Il explique également que les habitants de Iakoutsk ne peuvent pas porter de lunettes avec des montures en métal, car le métal peut coller à leur peau, de sorte qu’enlever les lunettes pourrait même déloger la chair.

De plus, les canalisations de gaz naturel de la ville doivent être posées au-dessus du sol, car, selon Cenet, « le sous-sol est gelé de glace ».

Que pensez-vous de la ville la plus froide du monde ? Voudriez-vous le visiter?

