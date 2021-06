YouTuber Telugu poursuivi par un corbeau pendant 7 jours en Serbie, la vidéo devient virale

Hyderabad : un jeune Telugu qui se qualifie de « voyageur du monde » et YouTuber a été confronté à un problème unique lors de l’un de ses récents voyages à l’étranger. Le YouTuber, nommé Anvesh, était récemment en visite en Serbie en Europe lorsqu’il a été poursuivi par un corbeau pendant sept jours. Le corbeau a suivi Anvesh pendant sept jours et lui a crié dessus avec colère comme s’il était son rival.

Anvesh, un YouTuber dont la page YouTube Naa Anveshana compte plus de 220 000 abonnés, était en tournée mondiale et dans le cadre de celle-ci, il a atteint la Serbie et s’est enregistré dans un hôtel. C’est là qu’il a été attaqué par le corbeau obsessionnel. Une vidéo d’une attaque de corbeau a été partagée par lui sur sa chaîne YouTube et est depuis devenue virale avec plus d’un million de vues.

Dans le message vidéo, il a exprimé sa confusion et son inquiétude après que le corbeau se soit vengé de lui. Il l’a fréquemment poursuivi et tenté de l’attaquer, a déploré le YouTuber en pointant du doigt le corbeau. « Il essayait de me tuer et j’ai peur de sa poursuite constante »,

Incapable de le supporter une fois que j’ai eu l’impression de mourir, j’ai dû quitter ma chambre d’hôtel.

Anvesh a dit à ses partisans.

Il a filmé comment le corbeau le poursuivait et lui criait dessus et a essayé de causer des désagréments en l’attaquant fréquemment à son hôtel en Serbie. Il a également dit que dès qu’il est sorti de l’hôtel, le corbeau a commencé à le poursuivre. Il a également accusé le corbeau de l’avoir identifié par ses vêtements et d’avoir tenté de le tuer. Il a également ajouté que le corbeau ne le laissait pas bouger car il l’attaquait constamment. « Que j’aille, que ce soit au restaurant, au marché ou à l’extérieur, le corbeau ne fait que pleurer et me courir après », a-t-il déploré.

« Cela s’est vengé de moi, semble-t-il, et me suit partout où je vais et je ne me suis pas aventuré à l’extérieur parfois à cause de l’attaque de Crow », a déclaré Anvesh en partageant son expérience amère dans la vidéo avec les internautes. Selon son récit, le corbeau l’a suivi pendant sept jours tout au long de son séjour en Serbie.

« Incapable de faire face à cette épreuve sans relâche par le corbeau pendant 7 jours, j’ai dû vérifier l’hôtel », annonce Anvesh dans la vidéo. La vidéo virale a reçu de nombreuses réponses d’internautes. Alors que certains n’ont pu s’empêcher de rire, d’autres ont exprimé la sécurité du YouTuber.

Anvesh (qui signifie recherche) prétend qu’il est un « voyageur du monde » qui est à la recherche de quelque chose à travers la tournée mais a rencontré l’obstacle face à un oiseau vengeur.

Cependant, certains experts en ornithologie disent que les oiseaux ne causent jamais de danger ou n’attaquent jamais les gens à moins qu’ils ne soient confrontés à un problème ou à une attaque humaine

Les oiseaux vivant dans les zones résidentielles s’assoient sur des branches d’arbres et sont connus pour pleurer. Les pleurs sont courants chez les oiseaux et ils n’attaquent ni ne pourchassent délibérément quelqu’un que les experts ressentent.

Selon eux, le corbeau a peut-être fait face à un problème ou à des dommages à son nid de subsistance et a donc agi. Comme quelqu’un aurait pu attaquer le merle ou son nid, il aurait pu chasser Anvesh, résument-ils.

