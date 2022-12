YouTuber sud-coréen rencontre des hommes indiens qui sont venus à son secours dans la rue de Mumbai

Une YouTubeuse sud-coréenne qui a été harcelée par deux hommes à Mumbai lors de sa diffusion en direct a partagé une photo avec les garçons indiens qui l’ont aidée à s’échapper de la situation dangereuse. YouTuber Hyojeong Park, qui passe par le pseudo “Mhyochi” sur les réseaux sociaux, a été agressé par deux hommes locaux dans la région de Khar à Mumbai le 29 novembre. Pendant ce temps, un homme, qui a repéré Hyojeong en difficulté en la regardant en direct, s’est précipité vers l’endroit et a éloigné les hommes accusés, identifiés comme étant Mobeen Chand Mohammad Shaikh et Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari.

La femme coréenne a exprimé sa gratitude aux hommes qui sont venus à son secours. S’adressant à Twitter, Hyojeong a partagé une photo avec Aditya et Atharva alors qu’elle déjeunait avec eux. “Déjeuner avec deux messieurs indiens qui m’aident à poster la vidéo et me sauvent dans la rue… Aditya & Atharva.” lire le poste.

Les internautes ont commencé à applaudir les jeunes garçons qui ont rassemblé le courage et le respect pour la femme étrangère confrontée à des problèmes en Inde. “Aditya et Atharva, c’est ce qu’est l’Inde. Bravo aux braves” a commenté un internaute. Un autre utilisateur des médias sociaux a écrit : « Nous, les Indiens, croyons que l’invité est notre Dieu. Alors soyez notre invité et profitez de votre visite… tout le meilleur.” tandis que le troisième a écrit: “Fier de vous les gars…”

Aditya et Atharva sont ce qu’est l’Inde. Félicitations aux hommes courageux 🙏👏— Nyaksha (@AstuteNyaksha) 2 décembre 2022

Pendant ce temps, Hyojeong a également partagé comment elle a été sauvée après l’incident et a remercié le “monsieur” qui a fait tout le chemin pour la sauver des agresseurs. “Mumbai est vraiment en sécurité…” s’exclama-t-elle après avoir poussé un soupir de soulagement et marché avec l’homme qui la protégeait.

Youtuber coréen a été agressé lors d’une diffusion en direct par Shaikh & Ansari à Mumbai. Ils ont ensuite été arrêtés. Voici ce qui s’est passé immédiatement après l’incident. Un gars qui la regardait en direct est venu la secourir. Elle l’a remercié en disant “mumbai est à peu près sûr” pic.twitter.com/1zmdTOBWbt – Girish Alva (@girishalva) 2 décembre 2022

Les accusés ont également été arrêtés après que l’incident a suscité l’indignation sur Internet. Hyojeong était heureuse et satisfaite que la police de Mumbai ait pris des mesures rapides contre eux et a déclaré: “Je ne quitterai pas l’Inde, je ne laisserai pas cela gâcher mon voyage.” Elle a ajouté à quel point elle était reconnaissante envers les personnes qui l’ont aidée et l’ont rendue se sentir chez soi en Inde.

