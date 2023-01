YouTuber Speed ​​vient de découvrir que Virat Kohli et Desis passent une journée sur le terrain avec lui

YouTuber IShowSpeed ​​ou Speed ​​vient de découvrir Virat Kohli et Desi Twitter s’en donne à coeur joie. Il s’est également avéré qu’il regardait le cricket pour la première fois et n’y pensait pas beaucoup. En fait, il a dit que cela lui semblait être le “sport le plus facile au monde”. Cela l’a conduit à découvrir Kohli alors qu’il cherchait sur Google les meilleurs joueurs de cricket du monde et que le joueur de cricket vedette apparaissait en tête de liste. Il a également réagi au fait que Kohli ait frappé un six et a déclaré que cela semblait “si facile” à faire, ce qui n’était pas pour le plaisir des téléspectateurs indiens.

Peu de temps après, un clip de Speed ​​texting Kohli sur Instagram est devenu viral. Il a envoyé au joueur de cricket une note vocale sur Instagram DM l’appelant une légende et demandant une réponse parce qu’il (Speed) pourrait mourir demain.

“Frère était un peu choqué de voir que cet homme avait plus d’abonnés que Neymar et Lebron”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Il ne lui répondra pas par SMS”, a tweeté un autre. La plupart des gens ne pouvaient pas oublier la façon dont le YouTuber prononçait le nom de Kohli, qui ressemblait à quelque chose comme “pourquoi-rat”.

Bro était un peu choqué de voir que cet homme avait plus de followers que Neymar et Lebron— R. (@stormsurge_18) 3 janvier 2023

Il ne lui répondra pas par SMS – Fₐᵢzₐₙ (@Hum_safar_) 3 janvier 2023

La chaîne YouTube de Speed ​​compte plus de 15 millions d’abonnés. Darren Watkins Jr, le gars derrière l’alias, est devenu populaire avec ses diffusions en direct de jeux.

Sous la bannière “YouTubers semblant découvrir des choses” (et pas seulement des choses facilement googleables), un YouTuber australien, Brodie Moss, a récemment visité les “îles oubliées” du nord de Vanuatu et a rencontré une tribu insulaire indigène. Prenant sa poignée Instagram officielle, il a partagé une vidéo de la même chose. La vidéo a été tournée sur l’île de Kwakéa, qui abrite un homme de race blanche que Moss appelle simplement Brett. Il considérait cette visite comme “l’expérience la plus folle de sa vie”. Il a mis en ligne l’intégralité du vlog sur sa page YouTube.

