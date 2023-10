YouTuber Speed ​​groove sur Tunak Tunak Tun avec Daler Mehndi et l’appelle « Dollar Mindi »

Speed ​​et Daler Mehndi peuvent être vus groover sur Tunak Tunak Tun dans la vidéo virale.

YouTuber IShowSpeed, qui est en Inde, a partagé une vidéo avec Daler Mehndi dans laquelle on peut le voir danser sur Tunak Tunak Tun. On peut l’entendre appeler le chanteur « Dollar Mindi » et groover avec lui.

Partageant la vidéo, il a écrit : « Speed ​​Meets Daler Mehndi ». Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Tu es tunik tunik bruh ». Le deuxième a déclaré : « Toujours meilleur que nos créateurs de contenu. » Le troisième dit : « Tous ses rêves se réalisent un à un. » Le quatrième a dit : « Littéralement, il dit Dollar Mindi. » Le cinquième dit : « Enfin, il est arrivé à destination. » Un autre a déclaré : « Il a l’air tellement excité. »

Ce YouTuber, rappeur et streamer en ligne américain a réussi à capter l’attention de l’univers des médias sociaux avec son voyage captivant dans les rues animées de Mumbai, en Inde. Avec pas moins de 20 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube officielle, il s’est fermement imposé comme un créateur de contenu de premier plan. IShowSpeed ​​est connu pour son contenu de jeu, diffusant souvent en direct des titres populaires tels que FIFA, Fortnite et Roblox. Il s’est lancé dans son aventure YouTube en 2017 avec la chaîne « IShowSpeed » et est rapidement devenu une célébrité sur Internet. Ses clips en direct deviennent fréquemment viraux, amplifiant encore sa présence en ligne.

Fervent fan de la légende du football Cristiano Ronaldo, IShowSpeed ​​a été aperçu dans plusieurs stades de football entre novembre et décembre 2022. Son rêve de rencontrer Ronaldo est devenu réalité le 18 juin 2023 à Lisbonne, au Portugal.

Mais ce n’est pas seulement Ronaldo qui suscite l’admiration d’IShowSpeed ; Le joueur de cricket indien Virat Kohli a également trouvé une place particulière dans son cœur. Lors d’une diffusion en direct, il a affectueusement qualifié Kohli de « GOAT » (le plus grand de tous les temps) dans un commentaire sur une publication Instagram mettant en vedette Babar Azam, un autre joueur de cricket de premier plan. Son amour pour Kohli continue de briller à travers diverses interactions sur les réseaux sociaux.