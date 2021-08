YouTuber Sahil Khattar sur la représentation d’un esprit tordu | Nouvelles des gens

Mumbai : YouTuber et acteur Sahil Khattar, qui a animé des émissions de téléréalité comme « Dance India Dance » et « India’s Got Talent », fera ses débuts sur le Web dans le prochain film « 200 ».

Il joue le rôle d’un tueur en série, ‘Bali Chaudhary’ qui s’inspire de la vie du célèbre Akku Yadav. Sahil révèle sa personnalité à l’écran et dit qu’Akku était l’un des tueurs en série les plus meurtriers d’Inde et qu’en 2004, une foule en colère d’environ 200 femmes a mis sa vie à une fin horrible. C’est ainsi que le film a obtenu son titre.

Il partage plus sur la même chose: «Quand je suis allé écouter le brief de ce personnage, ils ont dit que c’était le rôle d’un tueur en série. L’équipe de casting était assez confiante quant à mon aptitude pour le rôle qui est basé sur Akku Yadav. Quand j’ai lu à son sujet et découvert qu’Akku Yadav figurait dans la liste des dix tueurs en série les plus meurtriers d’Inde et que j’ai vu sa photo, je me suis demandé comment ce type maigre pouvait-il répandre autant de terreur. Ce qui lui est arrivé à la fin était si juste et la justice a prévalu. Il ne peut y avoir de meilleur début OTT que celui-ci.’

Pour incarner ce rôle, Sahil a dû brûler beaucoup de calories pour lesquelles il est allé au gymnase et a réduit son alimentation. Parlant de sa préparation pour le look qu’il partage: «En lock-out, assis à la maison, je mangeais des fritures, des pizzas et je me détendais avec des amis. Quand j’ai reçu cette offre, j’ai vu qu’il était très maigre. J’ai donc dû réduire beaucoup. J’ai suivi un régime intensif où un repas était divisé en deux avec un entraînement de haute intensité. J’allais à la salle de sport et faisais du cardio deux à trois fois et j’ai finalement obtenu ces coupes, ces abdominaux et ce corps ciselé. Un merci spécial à mon entraîneur Shubham qui m’a aidé.’

L’acteur de 30 ans a fait toutes sortes de recherches pour entrer dans la peau de ce personnage, du visionnage du contenu sur les tueurs en série à la lecture des informations disponibles à leur sujet.

«Avant chaque tournage, je regardais les interviews de tueurs en série pour comprendre leur état d’esprit et c’est l’état d’esprit que j’ai vécu. Le travail de préparation était génial car il était de Nagpur et nous devions faire la même chose avec l’accent. Il y avait un acteur et entraîneur de NSD qui m’a beaucoup aidé avec ma diction.

Alors, pensez-vous que ce rôle vous aidera à casser l’image que vous avez à l’écran ? «J’ai le sentiment que cela va briser toutes les barrières de la perception que tout le monde a de moi. À partir de « 200 », les gens commenceront à reconnaître Sahil Khattar en tant qu’acteur et pas seulement en tant que YouTuber ou présentateur », conclut-il.

Le film web sortira le 20 août sur ZEE5.